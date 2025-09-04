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Kryt svítí ve tmě
Bez BPA
Balení 2 kusů, z 80 % z rostlinných materiálů*
6-18 měsíců
Otvory v kotouči kolem šidítka umožňují pokožce vašeho dítěte dýchat a udržují ji sušší pro maximální pohodlí.
Naše ortodontické dudlíky jsou navrženy z měkkého silikonu, který podporuje přirozené pohyby ústních svalů a pomáhá snižovat riziko vadného skusu. Úzký krček dudlíku je navržen tak, aby snižoval tlak mezi jazykem a patrem. Šidítka Philips Avent Ultra jsou nezávisle akreditovány Nadací pro zdraví ústní dutiny (Oral Health Foundation). Jsou vyrobeny ze 100 % z potravinářského silikonu, jsou odolnější a vydrží déle než gumové (latexové) dudlíky. Neobsahují BPA, BPS, ftaláty, PVC polycyklické aromatické uhlovodíky.
Náš texturovaný silikonový sosák je navržen tak, aby napodoboval pocit maminčina prsu. Když jsme se rodičů zeptali, jak jejich děti na naše šidítka reagují, v průměru 98 % z nich odpovědělo, že jejich miminko šidítka Philips Avent Ultra přijímá.
4.9
z 5
354
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
ennnnk0908
04/09/2025
Česká republika
Moc se mi líbí že svítí!
Doporučuji, dcera mi ho prvně nechtěla ani vrátit 😆 Ve tmě svítí - a to je super věc, oceňuji také úchop a otvory v dudlíku. 🩷
Výhody
Svítí, úchop, tvar.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ultra air SCF376/13 dudlík
Date of Use 2025-08-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ultra air SCF376/13 dudlík
Date of Use 2025-08-04
Moury
22/11/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Nejlepší dudlík
Ve tmě svítí, koupila jsem opakovaně v obou velikostech.
Výhody
Ve tmě svítí, takže ho v noci hned najdu bez toho, abych musela rozsvěcovat světlo.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ultra air SCF376/14 Dudlík
Date of Use 2022-11-22
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ultra air SCF376/14 Dudlík
Date of Use 2022-11-22
Mrňucha
20/05/2022
Česká republika
Super dudlik
Líbí se mi svítící element a tvar šidítka. Doporučuji pro vybíravavá miminka
Výhody
Svítí
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF376/11 dudlíku pro novorozence
Date of Use 2021-11-20
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF376/11 dudlíku pro novorozence
Date of Use 2021-11-20
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.
Díly jsou z tvrdého plastu s výjimkou silikonového sosáku (metoda hmotnostní bilance).
Na základě výsledků spotřebitelského testu v USA (2023, n=201).
Spotřebitelský test z USA z roku 2023 potvrzuje 98% přijetí texturovaného sosáku Philips Avent používaného v našich šidítkách Ultra (n=201).
V porovnání s tradičními metodami sterilizace (vyvařování) šidítek.
Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte.