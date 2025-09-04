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Kryt svítí ve tmě
Bez BPA
Balení 2 kusů, z 80 % z rostlinných materiálů*
0–6 měsíců
Otvory v kotouči kolem šidítka umožňují pokožce vašeho dítěte dýchat a udržují ji sušší pro maximální pohodlí.
Naše ortodontické dudlíky jsou navrženy z měkkého silikonu, který podporuje přirozené pohyby ústních svalů a pomáhá snižovat riziko vadného skusu. Úzký krček dudlíku je navržen tak, aby snižoval tlak mezi jazykem a patrem. Dudlíky Philips Avent Ultra jsou nezávisle akreditovány Nadací pro zdraví ústní dutiny (Oral Health Foundation). Jsou vyrobeny ze 100 % z potravinářského silikonu, jsou odolnější a vydrží déle než gumové (latexové) dudlíky. Neobsahují BPA, BPS, ftaláty, PVC a polycyklické aromatické uhlovodíky.
Náš texturovaný silikonový dudlík je navržen tak, aby napodoboval pocit maminčina prsu. Když jsme se rodičů zeptali, jak jejich děti na naše šidítka reagují, v průměru 98 % z nich odpovědělo, že jejich miminko dudlíky Philips Avent Ultra přijímá.
4.9
z 5
354
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
ennnnk0908
04/09/2025
Česká republika
Moc se mi líbí že svítí!
Doporučuji, dcera mi ho prvně nechtěla ani vrátit 😆 Ve tmě svítí - a to je super věc, oceňuji také úchop a otvory v dudlíku. 🩷
Výhody
Svítí, úchop, tvar.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ultra air SCF376/13 dudlík
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ultra air SCF376/13 dudlík
Moury
22/11/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Nejlepší dudlík
Ve tmě svítí, koupila jsem opakovaně v obou velikostech.
Výhody
Ve tmě svítí, takže ho v noci hned najdu bez toho, abych musela rozsvěcovat světlo.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ultra air SCF376/14 Dudlík
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ultra air SCF376/14 Dudlík
Mrňucha
20/05/2022
Česká republika
Super dudlik
Líbí se mi svítící element a tvar šidítka. Doporučuji pro vybíravavá miminka
Výhody
Svítí
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF376/11 dudlíku pro novorozence
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF376/11 dudlíku pro novorozence
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.
Díly jsou z tvrdého plastu s výjimkou silikonového dudlíku (metoda hmotnostní bilance).
Na základě výsledků spotřebitelského testu v USA (2023, n=201).
Spotřebitelský test z USA z roku 2023 potvrzuje 98% přijetí texturovaného dudlíku Philips Avent používaného v našich dudlících Ultra (n=201).
V porovnání s tradičními metodami sterilizace (vyvařování) dudlíků.
Z hygienických důvodů dudlík po každých 4 týdnech používání vyměňte.