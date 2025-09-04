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  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat

Philips Avent Dudlíkultra air noční

SCF376/27

4.9
| (354) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt
Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
Zklidňuje a umožňuje dýchání díky velkým vzduchovým otvorům. 9 z 10 rodičů souhlasí, že šidítka Philips Avent Ultra air jsou pro děťátko pohodlná.** A svítí ve tmě, takže pohodlí a úleva se snadno hledá. Nyní z 80 % z rostlinných materiálů.*
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Snadné nalezení ve tmě

Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat

  • Kryt svítí ve tmě

  • Bez BPA

  • Balení 2 kusů, z 80 % z rostlinných materiálů*

  • 0–6 měsíců

Velmi velké ventilačními otvory umožňují pokožce dítěte dýchat

Velmi velké ventilačními otvory umožňují pokožce dítěte dýchat

Otvory v kotouči kolem šidítka umožňují pokožce vašeho dítěte dýchat a udržují ji sušší pro maximální pohodlí.

Ortodontický dudlík pro přirozený vývoj zubů a dásní

Ortodontický dudlík pro přirozený vývoj zubů a dásní

Naše ortodontické dudlíky jsou navrženy z měkkého silikonu, který podporuje přirozené pohyby ústních svalů a pomáhá snižovat riziko vadného skusu. Úzký krček dudlíku je navržen tak, aby snižoval tlak mezi jazykem a patrem. Dudlíky Philips Avent Ultra jsou nezávisle akreditovány Nadací pro zdraví ústní dutiny (Oral Health Foundation). Jsou vyrobeny ze 100 % z potravinářského silikonu, jsou odolnější a vydrží déle než gumové (latexové) dudlíky. Neobsahují BPA, BPS, ftaláty, PVC a polycyklické aromatické uhlovodíky.

Oblíbené u miminek, 98% úspěšnost přijetí šidítka***

Oblíbené u miminek, 98% úspěšnost přijetí šidítka***

Náš texturovaný silikonový dudlík je navržen tak, aby napodoboval pocit maminčina prsu. Když jsme se rodičů zeptali, jak jejich děti na naše šidítka reagují, v průměru 98 % z nich odpovědělo, že jejich miminko dudlíky Philips Avent Ultra přijímá.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

354

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

04/09/2025

Česká republika

Česká republika

Moc se mi líbí že svítí!

Doporučuji, dcera mi ho prvně nechtěla ani vrátit 😆 Ve tmě svítí - a to je super věc, oceňuji také úchop a otvory v dudlíku. 🩷

Výhody

Svítí, úchop, tvar.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ultra air SCF376/13 dudlík

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ultra air SCF376/13 dudlík

22/11/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Nejlepší dudlík

Ve tmě svítí, koupila jsem opakovaně v obou velikostech.

Výhody

Ve tmě svítí, takže ho v noci hned najdu bez toho, abych musela rozsvěcovat světlo.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ultra air SCF376/14 Dudlík

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ultra air SCF376/14 Dudlík

20/05/2022

Česká republika

Česká republika

Super dudlik

Líbí se mi svítící element a tvar šidítka. Doporučuji pro vybíravavá miminka

Výhody

Svítí

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF376/11 dudlíku pro novorozence

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF376/11 dudlíku pro novorozence

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024. 

  1. Díly jsou z tvrdého plastu s výjimkou silikonového dudlíku (metoda hmotnostní bilance).

  2. Na základě výsledků spotřebitelského testu v USA (2023, n=201).

  3. Spotřebitelský test z USA z roku 2023 potvrzuje 98% přijetí texturovaného dudlíku Philips Avent používaného v našich dudlících Ultra (n=201).

  4. V porovnání s tradičními metodami sterilizace (vyvařování) dudlíků.

  5. Z hygienických důvodů dudlík po každých 4 týdnech používání vyměňte.