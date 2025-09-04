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Ukončeno
S držátkem, které svítí ve tmě
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks v balení
6-18 měsíců
Díky velkým otvorům může dětská pokožka dýchat, takže při uklidňování zůstává sušší.
Střed dudlíku Ultra Air svítí, takže jej snadno najdete i po tmě.
Dudlíky Ultra Soft a Ultra Air vyrábíme ze silikonu, protože se jedná o bezpečný a inertní materiál, široce využívaný pro lékařské účely, který neobsahuje nebezpečné chemikálie, hormonálně aktivní látky (např. BPA) ani alergeny.
4.9
z 5
354
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
ennnnk0908
04/09/2025
Česká republika
Moc se mi líbí že svítí!
Doporučuji, dcera mi ho prvně nechtěla ani vrátit 😆 Ve tmě svítí - a to je super věc, oceňuji také úchop a otvory v dudlíku. 🩷
Výhody
Svítí, úchop, tvar.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ultra air SCF376/13 dudlík
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ultra air SCF376/13 dudlík
Moury
22/11/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Nejlepší dudlík
Ve tmě svítí, koupila jsem opakovaně v obou velikostech.
Výhody
Ve tmě svítí, takže ho v noci hned najdu bez toho, abych musela rozsvěcovat světlo.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ultra air SCF376/14 Dudlík
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ultra air SCF376/14 Dudlík
Mrňucha
20/05/2022
Česká republika
Super dudlik
Líbí se mi svítící element a tvar šidítka. Doporučuji pro vybíravavá miminka
Výhody
Svítí
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF376/11 dudlíku pro novorozence
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF376/11 dudlíku pro novorozence
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.
V letech 2016–2017 spotřebitelské testy v USA prokázaly v průměru 98% úspěšnost přijetí dudlíku Philips Avent s povrchovou úpravou, kterou používáme v našich šidítkách ultra air a ultra soft.
Z hygienických důvodů dudlík po každých 4 týdnech používání vyměňte.