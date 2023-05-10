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  • Náš nejrychlejší elektrický ohřívač lahví
  • Náš nejrychlejší elektrický ohřívač lahví
  • Náš nejrychlejší elektrický ohřívač lahví
  • Náš nejrychlejší elektrický ohřívač lahví
  • Náš nejrychlejší elektrický ohřívač lahví
  • Náš nejrychlejší elektrický ohřívač lahví

Ukončeno

Philips AventRychlý ohřívač lahví

SCF355/07

4.8
| (83) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
Náš nejrychlejší elektrický ohřívač lahví
Když máte naspěch, dětský ohřívač lahví Philips Avent vám ohřeje mléko rychle a rovnoměrně za pouhé tři minuty. Snadno se s ním zachází, umožňuje praktické nastavení pro rozmrazování a můžete ho použít také pro ohřev dětského jídla.
Zobrazit všechny výhody
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Ohřívá mléko rychle a rovnoměrně

Náš nejrychlejší elektrický ohřívač lahví

  • Ohřívá rovnoměrně, žádná horká místa

  • Ohřívá rychle

  • Jemné rozmrazování

  • Funkce uchování teploty

Ohřívá dětské lahve během 3 minut

Ohřívá dětské lahve během 3 minut

Ohřívač lahví zvládne ohřát 150 ml mléka za pouhé 3 minuty.*

Ohřívá rychle a rovnoměrně

Ohřívá rychle a rovnoměrně

Ohřívač lahví ohřívá rychle a rovnoměrně. Stálou cirkulací mléka během ohřevu zabraňuje vzniku horkých míst.

Možnost jemného rozmrazování dětských lahví

Možnost jemného rozmrazování dětských lahví

Ohřívač lahví nabízí užitečnou možnost rozmrazování. Tento způsob je bezpečnější než rozmrazování v mikrovlnné troubě a praktičtější než rozmrazování vodou. Jednoduše si zvolte nastavení pro rozmrazování mléka nebo dětské stravy na tekutinu.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

83

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

10/05/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělý pomocník, který ušetří kupu času.

S výrobkem jsem velmi spokojená, opravdu rychle, ale co je důležitější ROVNOMĚRNĚ mléko ohřeje. Zatím využíváme jen na mateřské mléko, ale věřím, že bude i skvělým pomocníkem při ohřívání příkrmů. Zkoušela jsem i funkci rozmražení (mateřského mléka), se kterou jsem taktéž velmi spokojena. Výrobek ušetří spoustu času a asi jak ví každá maminka, každá minuta je dobrá, když má dítě hlad :))! Navíc oceňuji funkci udržení teploty a krásný minimalistický design.

Výhody

Rychlé rovnoměrné ohřívání, funkce rozmražení a udržování teploty, krásný minimalistický design.

Nevýhody

Nemám, co bych vytkla.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Advanced SCF355/09 Rychlý ohřívač lahví

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Advanced SCF355/09 Rychlý ohřívač lahví

12/05/2022

Česká republika

Česká republika

super pomocník

Vyhlídla jsem si ho v porodnici a pořídila i domů. Je to super pomocník, hlavě když je člověk unavený v noci a potřebuje rychle ohřát mlíčko pro mrně.

Výhody

rychlá příprava, snadná manipulace, dostatečný otvor na jakoukoliv nádobu,

Nevýhody

o ničem nevím

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF355/07 Rychlý ohřívač lahví

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF355/07 Rychlý ohřívač lahví

11/05/2022

Česká republika

Česká republika

Teplota, jaká má být!

Ohřívač je rychlý na ohřev a perfektní na udržení jídla nebo nápoje při ideální teplotě ke konzumaci. Obzvláště oceňuji přes noc, kdy v ohřívači nechám kojeneckou lahev s vodou a v okamžiku, kdy se dítě vzbudí, přidám jen odmerenou dávku dětského mléka. Zachrání cas i nervy :)

Výhody

Kvalitní přístroj, tichý chod

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF355/07 Rychlý ohřívač lahví

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF355/07 Rychlý ohřívač lahví

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. V případě =&lt;150 ml mléka při teplotě 20 °C v lahvi Philips AVENT Classic/Natural o objemu 260 ml.

  2. V tomto ohřívači lahví nelze použít sáčky na mateřské mléko Philips Avent a lahve o objemu 60 ml