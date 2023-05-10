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Ukončeno
Ohřívá rovnoměrně, žádná horká místa
Ohřívá rychle
Jemné rozmrazování
Funkce uchování teploty
Ohřívač lahví zvládne ohřát 150 ml mléka za pouhé 3 minuty.*
Ohřívač lahví ohřívá rychle a rovnoměrně. Stálou cirkulací mléka během ohřevu zabraňuje vzniku horkých míst.
Ohřívač lahví nabízí užitečnou možnost rozmrazování. Tento způsob je bezpečnější než rozmrazování v mikrovlnné troubě a praktičtější než rozmrazování vodou. Jednoduše si zvolte nastavení pro rozmrazování mléka nebo dětské stravy na tekutinu.
4.8
z 5
83
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
Terezička2604
10/05/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvělý pomocník, který ušetří kupu času.
S výrobkem jsem velmi spokojená, opravdu rychle, ale co je důležitější ROVNOMĚRNĚ mléko ohřeje. Zatím využíváme jen na mateřské mléko, ale věřím, že bude i skvělým pomocníkem při ohřívání příkrmů. Zkoušela jsem i funkci rozmražení (mateřského mléka), se kterou jsem taktéž velmi spokojena. Výrobek ušetří spoustu času a asi jak ví každá maminka, každá minuta je dobrá, když má dítě hlad :))! Navíc oceňuji funkci udržení teploty a krásný minimalistický design.
Výhody
Rychlé rovnoměrné ohřívání, funkce rozmražení a udržování teploty, krásný minimalistický design.
Nevýhody
Nemám, co bych vytkla.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Advanced SCF355/09 Rychlý ohřívač lahví
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Advanced SCF355/09 Rychlý ohřívač lahví
lagerthaa
12/05/2022
Česká republika
super pomocník
Vyhlídla jsem si ho v porodnici a pořídila i domů. Je to super pomocník, hlavě když je člověk unavený v noci a potřebuje rychle ohřát mlíčko pro mrně.
Výhody
rychlá příprava, snadná manipulace, dostatečný otvor na jakoukoliv nádobu,
Nevýhody
o ničem nevím
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF355/07 Rychlý ohřívač lahví
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF355/07 Rychlý ohřívač lahví
Kristit
11/05/2022
Česká republika
Teplota, jaká má být!
Ohřívač je rychlý na ohřev a perfektní na udržení jídla nebo nápoje při ideální teplotě ke konzumaci. Obzvláště oceňuji přes noc, kdy v ohřívači nechám kojeneckou lahev s vodou a v okamžiku, kdy se dítě vzbudí, přidám jen odmerenou dávku dětského mléka. Zachrání cas i nervy :)
Výhody
Kvalitní přístroj, tichý chod
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF355/07 Rychlý ohřívač lahví
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF355/07 Rychlý ohřívač lahví
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
V případě =<150 ml mléka při teplotě 20 °C v lahvi Philips AVENT Classic/Natural o objemu 260 ml.
V tomto ohřívači lahví nelze použít sáčky na mateřské mléko Philips Avent a lahve o objemu 60 ml