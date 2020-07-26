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  • Náš nejrychlejší elektrický ohřívač lahví
  • Náš nejrychlejší elektrický ohřívač lahví
  • Náš nejrychlejší elektrický ohřívač lahví
  • Náš nejrychlejší elektrický ohřívač lahví
  • Náš nejrychlejší elektrický ohřívač lahví
  • Náš nejrychlejší elektrický ohřívač lahví
  • Náš nejrychlejší elektrický ohřívač lahví
  • Náš nejrychlejší elektrický ohřívač lahví
  • Náš nejrychlejší elektrický ohřívač lahví
  • Náš nejrychlejší elektrický ohřívač lahví
  • Náš nejrychlejší elektrický ohřívač lahví
  • Náš nejrychlejší elektrický ohřívač lahví
  • Náš nejrychlejší elektrický ohřívač lahví
  • Náš nejrychlejší elektrický ohřívač lahví

Ukončeno

Philips AventRychlý ohřívač lahví

SCF355/00

4.5
| (102) Recenze | 90% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Náš nejrychlejší elektrický ohřívač lahví
Když máte naspěch, dětský ohřívač lahví Philips Avent vám ohřeje mléko rychle a rovnoměrně za pouhé tři minuty. Snadno se s ním zachází, umožňuje praktické nastavení pro rozmrazování a můžete ho použít také pro ohřev dětského jídla.
Zobrazit všechny výhody
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Ohřívá mléko rychle a rovnoměrně

Náš nejrychlejší elektrický ohřívač lahví

  • Ohřívá rovnoměrně, žádná horká místa

  • Ohřívá rychle

  • Jemné rozmrazování

  • Ohřívá též dětské pokrmy

Ohřívá dětské lahve během 3 minut

Ohřívá dětské lahve během 3 minut

Ohřívač lahví zvládne ohřát 150 ml mléka za pouhé 3 minuty.*

Ohřívá rychle a rovnoměrně

Ohřívá rychle a rovnoměrně

Ohřívač lahví ohřívá rychle a rovnoměrně. Stálou cirkulací mléka během ohřevu zabraňuje vzniku horkých míst.

Možnost jemného rozmrazování dětských lahví

Možnost jemného rozmrazování dětských lahví

Ohřívač lahví nabízí užitečnou možnost rozmrazování. Tento způsob je bezpečnější než rozmrazování v mikrovlnné troubě a praktičtější než rozmrazování vodou. Jednoduše si zvolte nastavení pro rozmrazování mléka nebo dětské stravy na tekutinu.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

102

Recenze

90%

Doporučuje tento produkt

26/07/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

Mohu jen doporučit na ohřev mléka a přikrmů. Skvělé pomocník a šetří čas.

Výhody

Velký pomocník

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF355/00 Rychlý ohřívač lahví

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF355/00 Rychlý ohřívač lahví

30/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nezbytnost k miminku

Když máte ohřívač, nenutí vás to strkat příkrmy a mléko do mikrovlnky, ani nemusíte ohřívat v hrnci na rozpálené plotně. Opravdu hodně usnadní život.

Výhody

Rychlost, vylít schovat a je uklizeno.

Nevýhody

Kabel dole mi vypadává z drážky.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF355/00 Rychlý ohřívač lahví

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF355/00 Rychlý ohřívač lahví

20/05/2020

Česká republika

Česká republika

Jednoduchý a praktický

Ohřívač jsme pořídili společně se startovací novorozeneckou sadou. Jeho použití je jednoduché a ušetří spoustu času oproti starým metodám v podobě ohřívání v hrnci s vodou. Na rozdíl od mikrovlnné trouby dochází k rovnoměrnému prohřátí, navíc ohřev v mikrovlnné troubě není z našeho pohledu pro dítě moc vhodný. Mléko je připraveno rychle, lze použít na všechny lahve Avent, v budoucnu využijeme i na ohřev příkrmů.

Výhody

Skladnost, rychlá příprava mléka, rovnoměrné prohřátí.

Nevýhody

Nelze nastavit konkrétní teplota, na kterou chcete jídlo ohřát.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF355/00 Rychlý ohřívač lahví

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF355/00 Rychlý ohřívač lahví

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. V případě =&lt;150 ml mléka při teplotě 20 °C v lahvi Philips AVENT Classic/Natural o objemu 260 ml.

  2. V tomto ohřívači lahví nelze použít sáčky na mateřské mléko Philips Avent a lahve o objemu 60 ml