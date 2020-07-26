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Ukončeno
Ohřívá rovnoměrně, žádná horká místa
Ohřívá rychle
Jemné rozmrazování
Ohřívá též dětské pokrmy
Ohřívač lahví zvládne ohřát 150 ml mléka za pouhé 3 minuty.*
Ohřívač lahví ohřívá rychle a rovnoměrně. Stálou cirkulací mléka během ohřevu zabraňuje vzniku horkých míst.
Ohřívač lahví nabízí užitečnou možnost rozmrazování. Tento způsob je bezpečnější než rozmrazování v mikrovlnné troubě a praktičtější než rozmrazování vodou. Jednoduše si zvolte nastavení pro rozmrazování mléka nebo dětské stravy na tekutinu.
Ocenění
4.5
z 5
102
Recenze
90%
Doporučuje tento produkt
26/07/2020
Česká republika
Skvělý pomocník
Mohu jen doporučit na ohřev mléka a přikrmů. Skvělé pomocník a šetří čas.
Výhody
Velký pomocník
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF355/00 Rychlý ohřívač lahví
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF355/00 Rychlý ohřívač lahví
Chrastítko
30/05/2020
Česká republika
Nezbytnost k miminku
Když máte ohřívač, nenutí vás to strkat příkrmy a mléko do mikrovlnky, ani nemusíte ohřívat v hrnci na rozpálené plotně. Opravdu hodně usnadní život.
Výhody
Rychlost, vylít schovat a je uklizeno.
Nevýhody
Kabel dole mi vypadává z drážky.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF355/00 Rychlý ohřívač lahví
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF355/00 Rychlý ohřívač lahví
tom4lbrecht
20/05/2020
Česká republika
Jednoduchý a praktický
Ohřívač jsme pořídili společně se startovací novorozeneckou sadou. Jeho použití je jednoduché a ušetří spoustu času oproti starým metodám v podobě ohřívání v hrnci s vodou. Na rozdíl od mikrovlnné trouby dochází k rovnoměrnému prohřátí, navíc ohřev v mikrovlnné troubě není z našeho pohledu pro dítě moc vhodný. Mléko je připraveno rychle, lze použít na všechny lahve Avent, v budoucnu využijeme i na ohřev příkrmů.
Výhody
Skladnost, rychlá příprava mléka, rovnoměrné prohřátí.
Nevýhody
Nelze nastavit konkrétní teplota, na kterou chcete jídlo ohřát.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF355/00 Rychlý ohřívač lahví
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF355/00 Rychlý ohřívač lahví
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
V případě =<150 ml mléka při teplotě 20 °C v lahvi Philips AVENT Classic/Natural o objemu 260 ml.
V tomto ohřívači lahví nelze použít sáčky na mateřské mléko Philips Avent a lahve o objemu 60 ml