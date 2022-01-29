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Ukončeno
Mimořádně pevný dudlík
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks v balení
od 18 měsíců
Díky velkým otvorům může dětská pokožka dýchat, takže při uklidňování zůstává sušší.
Mimořádně pevný dudlík respektuje přirozený tvar patra, zubů a dásní.
Dudlíky Ultra Soft a Ultra Air vyrábíme ze silikonu, protože se jedná o bezpečný a inertní materiál, široce využívaný pro lékařské účely, který neobsahuje nebezpečné chemikálie, hormonálně aktivní látky (např. BPA) ani alergeny.
4.9
z 5
144
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
Míra S.
29/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výborné
Používáme pro děti pouze Avent dudlíky, syn je spokojený :-)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF349/14 dudlíku pro novorozence
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF349/14 dudlíku pro novorozence
žirafa1
10/12/2021
Česká republika
Dobrý tvar, pevný materiál
Byli jsme spokojeni - dudlík má pevnější materiál, dobře odolával i různému okusování během růstu zubů.
Výhody
Pevný materiál
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF349/14 dudlíku pro novorozence
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF349/14 dudlíku pro novorozence
Modrolada
06/05/2021
Česká republika
Dudlík skvělé sedí
Dudlík skvěle sedí. Má větší cucací část, která je dobře tvarovaná, takže nepadá s pusinky. Prcek si dobře podudla a je spokojený.
Výhody
Ergonomicky tvarovaný, nedělá otlaky
Nevýhody
Nevím
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF349/11 dudlíku pro novorozence
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF349/11 dudlíku pro novorozence
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.
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