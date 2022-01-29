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  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat

Ukončeno

Philips Avent Ultra airdudlíku pro novorozence

SCF349/12

4.9
| (144) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt
Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
Uklidňuje a poskytuje dostatek vzduchu. Šidítko Philips Avent Ultra Air je vybaveno velkými vzduchovými otvory, které udrží pokožku dítěte v suchu. Mimořádně pevný dudlík pro dásně i rostoucí zuby. K dispozici v různých barvách a provedeních.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Navrženo pro pohodlnější prořezávání dětských zoubků

Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat

  • Mimořádně pevný dudlík

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks v balení

  • od 18 měsíců

Umožňuje dětské pokožce dýchat

Umožňuje dětské pokožce dýchat

Díky velkým otvorům může dětská pokožka dýchat, takže při uklidňování zůstává sušší.

Mimořádně pevný dudlík

Mimořádně pevný dudlík

Mimořádně pevný dudlík respektuje přirozený tvar patra, zubů a dásní.

Dudlík je vyroben ze 100% silikonu vhodného pro styk s potravinami

Dudlík je vyroben ze 100% silikonu vhodného pro styk s potravinami

Dudlíky Ultra Soft a Ultra Air vyrábíme ze silikonu, protože se jedná o bezpečný a inertní materiál, široce využívaný pro lékařské účely, který neobsahuje nebezpečné chemikálie, hormonálně aktivní látky (např. BPA) ani alergeny.

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

144

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

2

29/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výborné

Používáme pro děti pouze Avent dudlíky, syn je spokojený :-)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF349/14 dudlíku pro novorozence

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF349/14 dudlíku pro novorozence

10/12/2021

Česká republika

Česká republika

Dobrý tvar, pevný materiál

Byli jsme spokojeni - dudlík má pevnější materiál, dobře odolával i různému okusování během růstu zubů.

Výhody

Pevný materiál

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF349/14 dudlíku pro novorozence

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF349/14 dudlíku pro novorozence

06/05/2021

Česká republika

Česká republika

Dudlík skvělé sedí

Dudlík skvěle sedí. Má větší cucací část, která je dobře tvarovaná, takže nepadá s pusinky. Prcek si dobře podudla a je spokojený.

Výhody

Ergonomicky tvarovaný, nedělá otlaky

Nevýhody

Nevím

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF349/11 dudlíku pro novorozence

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF349/11 dudlíku pro novorozence

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