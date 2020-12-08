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  • Více pohodlí při každém tulení
  • Více pohodlí při každém tulení
  • Více pohodlí při každém tulení
  • Více pohodlí při každém tulení
  • Více pohodlí při každém tulení
  • Více pohodlí při každém tulení
  • Více pohodlí při každém tulení
  • Více pohodlí při každém tulení
  • Více pohodlí při každém tulení
  • Více pohodlí při každém tulení
  • Více pohodlí při každém tulení
  • Více pohodlí při každém tulení
  • Více pohodlí při každém tulení
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Ukončeno

Philips Aventultra soft snuggle

SCF348/12

5
| (12) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Více pohodlí při každém tulení
Philips Avent ultra soft snuggle je plyšové zvířátko s šidítkem ultra soft. Figurka je mírně zatížená, aby dětem v jejich blízkosti dodávala pocit bezpečí. Snadno ji najdete, ze šidítka jednoduše sejmete a bez potíží vyčistíte.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Součástí je šidítko ultra soft

Více pohodlí při každém tulení

  • Plyšové zvířátko se šidítkem ultra soft

  • 0m+

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 1x snuggle a 1x šidítko 0-6M

Pomůže vám i dítěti najít šidítko

Pomůže vám i dítěti najít šidítko

Již žádné zoufalé hledání šidítek! Díky plyšovému zvířátku šidítko snadno najdete.

Miminka si budou užívat výjimečnou hebkost v každém objetí

Miminka si budou užívat výjimečnou hebkost v každém objetí

Miminka si budou užívat výjimečnou hebkost v každém objetí s jejich plyšovými zvířátky. Jsou vyrobena z měkké látky a jejich nožičky jsou lehce zatížené, takže pomohou udržet šidítka na místě.

Plyšové zvířátko je kompatibilní se všemi šidítky Philips Avent

Plyšové zvířátko je kompatibilní se všemi šidítky Philips Avent

Plyšové zvířátko je kompatibilní se všemi šidítky Philips Avent. Můžete je tedy mezi sebou volně kombinovat a vytvořit tak výrobek, který je pro vaše dítě ten pravý.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

12

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

08/12/2020

Magyarország

Magyarország

Megnyugtatja a kisbabám

Megnyugtatja a kisbabám. Könnyű tisztán tartani. A cumit egyből elfogadta. A cumi és a zsiráf mindig együtt vannak így nem haggyuk el a cumit sosem.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF348/11 ultra soft snuggle

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF348/11 ultra soft snuggle

29/07/2020

România

România

Cea mai bună marca de suzeta este cea philips

Am folosit o la prima fetita si durabilă este de calitate superioara

Výhody

Super buna

Nevýhody

Nici unul

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF348/13 ultra soft snuggle

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF348/13 ultra soft snuggle

24/07/2020

România

România

Recenzie din Campania Philips

Recomand această șuetă,am achizituonat-o în urmă cu ceva timp,înaintea venirii bebelinei pe lume și pot sa zic ca e una dintre cele mai bune investiții făcute,este foarte usor de gasit și mai are un mare plus,o tine si ca jucarie preferată,sunt nedespărțiți!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF348/13 ultra soft snuggle

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF348/13 ultra soft snuggle

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024. 

  1. Podle spotřebitelského testu v roce 2016 v USA (112 maminek) 96 % maminek sdělilo, že kotouč způsobuje méně otlaků a podráždění pokožky.

  2. 2016–2017 spotřebitelské testy v USA prokázaly v průměru 98% úspěšnost přijetí dudlíku s povrchovou úpravou, které používáme u našich šidítek ultra air a ultra soft.

  3. Největší celosvětová značka šidítek

  4. Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte

  5. Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.