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3 roky záruky na všechny produkty
Ukončeno
Zničí 99,9 % škodlivých baterií
Sterilizuje během 6 minut
Pojme 6 lahví Philips Avent
Nastavitelný design 3 v 1
Unikátní modulární design sterilizátoru umožňuje flexibilní umístění lahví i příslušenství a jejich snadné uspořádání. Plnění a vyjímání je velmi pohodlné. Navíc zabírá minimum místa v kuchyni.
Sterilizátor používá ke sterilizaci dětských lahví a jiných výrobků přirozenou páru, která zničí 99,9 % škodlivých bakterií bez použití chemikálií. Dokonalé řešení, které vám zaručí klid v duši, že všechny vaše dětské láhve a jiné výrobky jsou sterilní.
Obsah sterilizátoru – dětské láhve, odsávačka, atd. – zůstane sterilní až 24 hodin, pokud není víko odklopeno.
4.9
z 5
181
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
Honza123456789
12/02/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Vše nenápadně funguje
Výrobky značky této značky prostě nezklamou a dělají přesně to co co od nich očekáváte.
Výhody
jednoduchá obsluha
Nevýhody
o žádných nevím
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF284/03 Elektrický parní sterilizátor 3 v 1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF284/03 Elektrický parní sterilizátor 3 v 1
Terry91
24/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Rychlý sterilizátor
Vleze se do něho opravdu hodně věci. Za par minut sterilizované. Snadná údržba
Výhody
Rychlost, jednoduchost
Nevýhody
Usazování vodního kamene
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF284/03 Elektrický parní sterilizátor 3 v 1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF284/03 Elektrický parní sterilizátor 3 v 1
Jenda42
25/07/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Urychlení práce
Rychlý, tichý a bezproblémový provoz. Jednoduché ovládání.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF284/03 Elektrický parní sterilizátor 3 v 1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF284/03 Elektrický parní sterilizátor 3 v 1
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.