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  • Pohodlná a efektivní sterilizace
  • Pohodlná a efektivní sterilizace
  • Pohodlná a efektivní sterilizace
  • Pohodlná a efektivní sterilizace
  • Pohodlná a efektivní sterilizace
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  • Pohodlná a efektivní sterilizace
  • Pohodlná a efektivní sterilizace
  • Pohodlná a efektivní sterilizace
  • Pohodlná a efektivní sterilizace

Ukončeno

Philips AventElektrický parní sterilizátor 3 v 1

SCF284/03

4.9
| (181) Recenze | 98% Doporučuje tento produkt
Pohodlná a efektivní sterilizace
Díky nastavitelné velikosti zaujme elektrický parní sterilizátor Philips Avent 3 v 1 co nejmenší místo v kuchyni a přitom se dokonale přizpůsobí předmětům, které chcete sterilizovat, ať jde o několik malých předmětů nebo využijete celou jeho kapacitu.
Zobrazit všechny výhody
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Flexibilní, snadné plnění

Pohodlná a efektivní sterilizace

  • Zničí 99,9 % škodlivých baterií

  • Sterilizuje během 6 minut

  • Pojme 6 lahví Philips Avent

  • Nastavitelný design 3 v 1

Modulový design sterilizátoru 3 v 1

Modulový design sterilizátoru 3 v 1

Unikátní modulární design sterilizátoru umožňuje flexibilní umístění lahví i příslušenství a jejich snadné uspořádání. Plnění a vyjímání je velmi pohodlné. Navíc zabírá minimum místa v kuchyni.

Přirozená sterilizace párou zničí 99,9 % škodlivých baterií

Přirozená sterilizace párou zničí 99,9 % škodlivých baterií

Sterilizátor používá ke sterilizaci dětských lahví a jiných výrobků přirozenou páru, která zničí 99,9 % škodlivých bakterií bez použití chemikálií. Dokonalé řešení, které vám zaručí klid v duši, že všechny vaše dětské láhve a jiné výrobky jsou sterilní.

Sterilní až 24 hodin, pokud není víko odklopeno

Sterilní až 24 hodin, pokud není víko odklopeno

Obsah sterilizátoru – dětské láhve, odsávačka, atd. – zůstane sterilní až 24 hodin, pokud není víko odklopeno.

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

181

Recenze

98%

Doporučuje tento produkt

3

12/02/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Vše nenápadně funguje

Výrobky značky této značky prostě nezklamou a dělají přesně to co co od nich očekáváte.

Výhody

jednoduchá obsluha

Nevýhody

o žádných nevím

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF284/03 Elektrický parní sterilizátor 3 v 1

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF284/03 Elektrický parní sterilizátor 3 v 1

24/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Rychlý sterilizátor

Vleze se do něho opravdu hodně věci. Za par minut sterilizované. Snadná údržba

Výhody

Rychlost, jednoduchost

Nevýhody

Usazování vodního kamene

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF284/03 Elektrický parní sterilizátor 3 v 1

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF284/03 Elektrický parní sterilizátor 3 v 1

25/07/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Urychlení práce

Rychlý, tichý a bezproblémový provoz. Jednoduché ovládání.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF284/03 Elektrický parní sterilizátor 3 v 1

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF284/03 Elektrický parní sterilizátor 3 v 1

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
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  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 