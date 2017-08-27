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Ukončeno
SCF282
Zničí 99,9 % škodlivých baterií
Sterilizuje během 2 minut
Pojme 4 láhve Philips Avent
Pro většinu mikrovlnných trub
Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby může být použit ke sterilizaci dětských lahví a jiných výrobků během pouhých 2 minut, přičemž zničí 99,9 % bakterií a mikrobů. Přesná délka procesu samozřejmě závisí na výkonu mikrovlnné trouby. 2 minuty při výkonu 1200–1850 W, 4 minuty při výkonu 850–1100 W, 6 minut při výkonu 500–800 W.
Je prokázáno, že parní sterilizátor do mikrovlnné trouby zničí 99,9 % bakterií a mikrobů.
Obsah zůstane sterilní až 24 hodin, pokud není víko odklopeno.
4.0
z 5
1
Recenze
Simon2016
27/08/2017
Magyarország
Mindent ebben sterilizáltam
Két pici gyerek mellett bizony gyakran előkerül. Cumisüveg, cumi, mellszívó alkatrészek, vagy gyógyszeradagoló, mind-mind megy a sterilizálóba. Azért szeretem, mert a mosogatógépben elmosható, praktikus, sokminden elfér benne. Egyetlen szépséghibája, hogy pont kitölti a mikrót, ezért kicsit nehéz bepaszirozni, de összességében nagyon hasznos, és jól használható termék.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF282 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF282 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.