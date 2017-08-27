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  • Rychlý parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
  • Rychlý parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
  • Rychlý parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
  • Rychlý parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
  • Rychlý parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
  • Rychlý parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
  • Rychlý parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
  • Rychlý parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
  • Rychlý parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
  • Rychlý parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

Ukončeno

Philips AventParní sterilizátor do mikrovlnné trouby

SCF282

4
| (1) Recenze
Rychlý parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby Philips Avent je skvělou volbou pro rychlou, efektivní sterilizaci doma i na cestách. Sterilizováno může být najednou až 6 lahví nebo jiných výrobků Philips Avent, přičemž bude během pouhých dvou minut zahubeno 99,9 % škodlivých bakterií.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Použití doma i na cestách

Rychlý parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

  • Zničí 99,9 % škodlivých baterií

  • Sterilizuje během 2 minut

  • Pojme 4 láhve Philips Avent

  • Pro většinu mikrovlnných trub

Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby je hotov během pouhých 2 minut

Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby je hotov během pouhých 2 minut

Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby může být použit ke sterilizaci dětských lahví a jiných výrobků během pouhých 2 minut, přičemž zničí 99,9 % bakterií a mikrobů. Přesná délka procesu samozřejmě závisí na výkonu mikrovlnné trouby. 2 minuty při výkonu 1200–1850 W, 4 minuty při výkonu 850–1100 W, 6 minut při výkonu 500–800 W.

Zničí 99,9 % bakterií a mikrobů

Zničí 99,9 % bakterií a mikrobů

Je prokázáno, že parní sterilizátor do mikrovlnné trouby zničí 99,9 % bakterií a mikrobů.

Obsah zůstane sterilní až 24 hodin

Obsah zůstane sterilní až 24 hodin

Obsah zůstane sterilní až 24 hodin, pokud není víko odklopeno.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
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4.0

z 5

1

Recenze

5
3
2
1

27/08/2017

Magyarország

Magyarország

Mindent ebben sterilizáltam

Két pici gyerek mellett bizony gyakran előkerül. Cumisüveg, cumi, mellszívó alkatrészek, vagy gyógyszeradagoló, mind-mind megy a sterilizálóba. Azért szeretem, mert a mosogatógépben elmosható, praktikus, sokminden elfér benne. Egyetlen szépséghibája, hogy pont kitölti a mikrót, ezért kicsit nehéz bepaszirozni, de összességében nagyon hasznos, és jól használható termék.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF282 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF282 Mikrohullámú gőzsterilizáló

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  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 