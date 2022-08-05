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  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku

Ukončeno

Philips AventHrneček na učení Natural

SCF262/06

5
| (168) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt
Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
Náš nový hrneček na učení Natural pomůže vašemu dítěti snadno přejít od lahve k prvnímu napití z hrnečku. Díky novým rukojetím měkkým na dotek bude moci vaše dítě samo držet láhev a současně pít ze známého dudlíku.
Zobrazit všechny výhody
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Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku

  • Natural

  • 150 ml

  • Dudlík se středním průtokem

  • Od 4 měsíců

Měkká držadla na učení pro malé dětské ručičky

Měkká držadla na učení pro malé dětské ručičky

Držadla na učení umožní vašemu batoleti samostatně pít. Měkká držadla s protiskluzovou vrstvou jsou tvarována pro snadné uchopení malýma ručičkama.

Antikolikový ventil je navržen tak, aby snižoval riziko koliky a nepohodlí.

Antikolikový ventil je navržen tak, aby snižoval riziko koliky a nepohodlí.

Antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil v lahvi nikoli do bříška dítěte, což snižuje riziko koliky a nepohodlí.

Pro pohodlí lze všechny součásti mýt v myčce

Pro pohodlí lze všechny součásti mýt v myčce

.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

168

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

2
1

05/08/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Zakoupeno k ostatním produktům jako sada.

Možnost kombinovat s jiným produktem stejné značky.

Výhody

Možnost kombinovat

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF262/06 Hrneček na učení Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF262/06 Hrneček na učení Natural

19/05/2022

Česká republika

Česká republika

Nejlepší lahvička

Ze své osobní zkušenosti můžu doporučit všem maminkám. Skvěle se s ní pracuje a nikdy nevyteče. Za mě TOP lahvička❤

Výhody

Perfektní manipulace

Nevýhody

Žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF262/06 Hrneček na učení Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF262/06 Hrneček na učení Natural

18/05/2022

Česká republika

Česká republika

Hodnocení hrnečku (lahviček komplet)

Protože u nás jsme používali výhradně lahve Avent a postupně přešli i k hrnečku. Je super, skvěle děti připravil potom na klasické hrnečky. Nyní ho podědil synovec.

Výhody

Neprotéká, skvělé se uchytí a savičky nám nejvíc vyhovují

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF262/06 Hrneček na učení Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF262/06 Hrneček na učení Natural

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011

  2. Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč, podrážděné chování, nadýmání a dávení.