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Ukončeno
Natural
150 ml
Dudlík se středním průtokem
Od 4 měsíců
Držadla na učení umožní vašemu batoleti samostatně pít. Měkká držadla s protiskluzovou vrstvou jsou tvarována pro snadné uchopení malýma ručičkama.
Antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil v lahvi nikoli do bříška dítěte, což snižuje riziko koliky a nepohodlí.
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5.0
z 5
168
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
AventKupuji
05/08/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Zakoupeno k ostatním produktům jako sada.
Možnost kombinovat s jiným produktem stejné značky.
Výhody
Možnost kombinovat
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF262/06 Hrneček na učení Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF262/06 Hrneček na učení Natural
Smajka
19/05/2022
Česká republika
Nejlepší lahvička
Ze své osobní zkušenosti můžu doporučit všem maminkám. Skvěle se s ní pracuje a nikdy nevyteče. Za mě TOP lahvička❤
Výhody
Perfektní manipulace
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF262/06 Hrneček na učení Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF262/06 Hrneček na učení Natural
18/05/2022
Česká republika
Hodnocení hrnečku (lahviček komplet)
Protože u nás jsme používali výhradně lahve Avent a postupně přešli i k hrnečku. Je super, skvěle děti připravil potom na klasické hrnečky. Nyní ho podědil synovec.
Výhody
Neprotéká, skvělé se uchytí a savičky nám nejvíc vyhovují
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF262/06 Hrneček na učení Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF262/06 Hrneček na učení Natural
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011
Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč, podrážděné chování, nadýmání a dávení.