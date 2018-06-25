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  • Rychlý, chytrý ohřev
  • Rychlý, chytrý ohřev
  • Rychlý, chytrý ohřev
  • Rychlý, chytrý ohřev
  • Rychlý, chytrý ohřev
  • Rychlý, chytrý ohřev

Ukončeno

Philips AventDigitální ohřívač lahví

SCF260/22

3.7
| (18) Recenze
Rychlý, chytrý ohřev
Nový digitální ohřívač lahví a dětské stravy přináší snadné, bezpečné a rychlé ohřívání dětské stravy. Pokročilá technologie automaticky vypočítá dobu ohřevu. Stačí vybrat několik počátečních možností a ohřívač lahví dokončí vše za vás!
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Rychlý, chytrý ohřev

  • 220-240 V

Rychlý ohřev se širokou nabídkou možn.

Rychlý ohřev se širokou nabídkou možn.

Jednoduše vyberete z několika možností a technologie iQ vypočítá dobu potřebnou k šetrnému a rovnoměrnému ohřevu stravy pro vaše dítě.

Informuje vás, kdy je strava připravená

Díky snadno použitelnému digitálnímu displeji jste stále informováni.

Ohřívá bezpečně a rovnoměrně

Ohřívá bezpečně a rovnoměrně

Strava se ohřívá rovnoměrně, nevznikají horká místa. Automatické vypnutí zabraňuje riziku přehřátí.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.7

z 5

18

Recenze

3

25/06/2018

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Ohřívač lahví je užitečný pomocník nejen při ohřívání mléka, ale i příkrmů.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF260/15 Digitální ohřívač lahví

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF260/15 Digitální ohřívač lahví

10/09/2020

Polska

Polska

Ułatwia życie. Czwórka dzieci i działa bezproblemo

Przeżył czwórkę dzieci i dalej jest w świetnym stanie. Osoby, które wystawiły negatywną opinie nie przeczytały instrukcji przed użyciem. Produkt ułatwia życie. W samochodzie można podłączyć pod przetwornice i używać w trasie.

Výhody

Łatwość odkamieniania, szybkość podgrzewania, nie psuje się, dobra jakoś materiałów.

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

22/12/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

rewelacja

nie widziałam lepszego podgrzewacza! szybko podgrzewa do odpowiedniej temperatury i mleko i obiadek, nawet w środku nocy nie ma stresu z czekaniem gdy dziecko płacze

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. Výjimka: není vhodné pro poloprůsvitnou lahev PP Philips Avent o objemu 330 ml.