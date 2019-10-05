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  • Ohřívá rychle a rovnoměrně
  • Ohřívá rychle a rovnoměrně
  • Ohřívá rychle a rovnoměrně
  • Ohřívá rychle a rovnoměrně
  • Ohřívá rychle a rovnoměrně
  • Ohřívá rychle a rovnoměrně
  • Ohřívá rychle a rovnoměrně
  • Ohřívá rychle a rovnoměrně

Ukončeno

Philips AventElektrický ohřívač lahví a dětské stravy

SCF255/57

3.8
| (17) Recenze
Ohřívá rychle a rovnoměrně
Elektrický ohřívač kojeneckých lahví a dětské stravy Philips Avent představuje rychlý a bezpečný způsob, jak ohřívat odsáté mateřské mléko; 125 ml mléka pokojové teploty ohřeje přibližně za 4 minuty.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Ohřívač lahví, který je rychlý a snadno se používá

Ohřívá rychle a rovnoměrně

  • 220-240 V

Pro všechny lahve Avent, hrnečky a stravu ve skleničkách.

Pro všechny lahve Avent, hrnečky a stravu ve skleničkách.

Stačí přidat vodu a vybrat nastavení

Stačí přidat vodu a vybrat nastavení

S ohřívačem dětské stravy a lahví Philips Avent je příprava a krmení rychlé a bezproblémové. Stačí přidat vodu a vybrat nastavení. Ohřívač lahví ohřeje 125 ml mléka pokojové teploty asi za 4 minuty

Bezpečí pro vaše dítě, žádná horká místa

Bezpečí pro vaše dítě, žádná horká místa

Elektrický ohřívač lahví a dětské stravy Philips Avent nabízí bezpečný způsob přípravy stravy pro vaše dítě. Ohřívá stravu jemně a rovnoměrně, aby nevznikala horká místa.

Technické specifikace

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Recenze

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3.8

z 5

17

Recenze

3
2

05/10/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný

Naprosto parádní ohřívač jídla. Možnost nastavitelnosti teploty a rychlost ohřátí.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF255/57 Elektrický ohřívač lahví a dětské stravy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF255/57 Elektrický ohřívač lahví a dětské stravy

18/11/2020

Polska

Polska

Polecem wszystkim rodzicom!

Produkt znacznie ułatwił mi życie. Już nie muszę w nocy wstawać, podgrzewać wody i martwić się o odpowiednią temperaturę. Prosty w obsłudze i skuteczny w działaniu.

Výhody

Szybkie podgrzewanie, podtrzymywanie temperatury, estetyczny wygląd

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków

01/05/2017

Polska

Polska

Polecam produkt jak najbardziej sprawdził się nocami jak i w dzień przy szybkim podrzewaniu mleka lub słoików

Polecam produkt jak najbardziej sprawdził się nocami jak i w dzień przy szybkim podrzewaniu mleka lub słoików

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków

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