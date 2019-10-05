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Ukončeno
SCF255/57
220-240 V
S ohřívačem dětské stravy a lahví Philips Avent je příprava a krmení rychlé a bezproblémové. Stačí přidat vodu a vybrat nastavení. Ohřívač lahví ohřeje 125 ml mléka pokojové teploty asi za 4 minuty
Elektrický ohřívač lahví a dětské stravy Philips Avent nabízí bezpečný způsob přípravy stravy pro vaše dítě. Ohřívá stravu jemně a rovnoměrně, aby nevznikala horká místa.
3.8
z 5
17
Recenze
Vilímková
05/10/2019
Česká republika
Výborný
Naprosto parádní ohřívač jídla. Možnost nastavitelnosti teploty a rychlost ohřátí.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF255/57 Elektrický ohřívač lahví a dětské stravy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF255/57 Elektrický ohřívač lahví a dětské stravy
sylwia1803
18/11/2020
Polska
Polecem wszystkim rodzicom!
Produkt znacznie ułatwił mi życie. Już nie muszę w nocy wstawać, podgrzewać wody i martwić się o odpowiednią temperaturę. Prosty w obsłudze i skuteczny w działaniu.
Výhody
Szybkie podgrzewanie, podtrzymywanie temperatury, estetyczny wygląd
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków
Kondi20
01/05/2017
Polska
Polecam produkt jak najbardziej sprawdził się nocami jak i w dzień przy szybkim podrzewaniu mleka lub słoików
Polecam produkt jak najbardziej sprawdził się nocami jak i w dzień przy szybkim podrzewaniu mleka lub słoików
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Lahev není součástí balení