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Ukončeno
Mimořádné pohodlí a jistota
Jednorázové prsní vložky Philips Avent vám pomohou při kojení. Struktura ve tvaru včelích pláství, ultratenké mimořádně absorpční jádro a těsnicí prodyšná konstrukce vám zajistí pocit sucha a pohodlí ve dne i v noci.
Značka doporučovaná maminkami po celém světě*
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF430/16
SCF430/13
SCF430/10
SCF603/25
Jednorázové prsní vložky
Svrchní vrstva ve tvaru včelích pláství je příjemná na pokožku.
Ultraabsorpční jádro pomáhá zachytit vlhkost a udržet vaši pokožku v suchu ve dne i v noci
Vnější vrstva je nepropustná a udrží vaše oblečení suché, ale zajistí pocit prodyšnosti.
4.9
z 5
273
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
20/01/2025
Česká republika
Absorpční vložky
Jsou ty nejlepší vložky jaký jsem kdy mněla drží na svém místě ale jsou pohodlné jsou lepší než jiné vložky vřele doporučuji
Výhody
Drží nap svém místě a jsou pohodlné a dobře sají
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF254/13 Absorpční vložky
Datum použití 2024-12-19
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF254/13 Absorpční vložky
Datum použití 2024-12-19
NikolaB
09/05/2021
Česká republika
Pohodlné
Tento produkt jsem zakoupila na doporučení kamarádky a i já jsem velmi spokojena.
Výhody
Pohodlí
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF254/61 Absorpční vložky
Datum použití 2021-04-09
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF254/61 Absorpční vložky
Datum použití 2021-04-09
Verča07
06/05/2021
Česká republika
Nejlepší absorpční vložky!
V prvních měsících mateřství jsem vyzkoušela opravdu hodně absorpčních vložek do podprsenky, ale tyto jsou bezkonkurenčně nejlepší. Měla jsem velmi citlivé bradavky, ale s nimi bylo nošení podprsenky o moc pohodlnější. Dobře absorbují, jsou měkké, hezky vyplní celý košíček podprsenky a dobře drží.
Výhody
Absorpční schopnost, materiál, kvalita
Nevýhody
Cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF254/61 Absorpční vložky
Datum použití 2020-11-06
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF254/61 Absorpční vložky
Datum použití 2020-11-06