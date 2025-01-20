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Ukončeno

Philips AventSCF254/02 Disposable breast pads

SCF254/02

4.9

| (274) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt

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SCF430/10

Pod oděvem je není vidět

Pod oděvem je není vidět

Mimořádně tenká s tvarovanou konturou. Vložky drží na svém místě lepicí proužek.

Protiskluzové, s lepicími páskami

Protiskluzové díky lepicím páskám, které udržují prsní vložku na místě.

Vyvinuto s odborníkem na kojení

Vyvinuto ve spolupráci s porodní asistentkou a laktační poradkyní, která podporuje maminky při kojení již 20 let.

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

274

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

1

20/01/2025

Česká republika

Česká republika

Absorpční vložky

Jsou ty nejlepší vložky jaký jsem kdy mněla drží na svém místě ale jsou pohodlné jsou lepší než jiné vložky vřele doporučuji

Výhody

Drží nap svém místě a jsou pohodlné a dobře sají

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF254/13 Absorpční vložky

Datum použití 2024-12-19

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF254/13 Absorpční vložky

Datum použití 2024-12-19

09/05/2021

Česká republika

Česká republika

Pohodlné

Tento produkt jsem zakoupila na doporučení kamarádky a i já jsem velmi spokojena.

Výhody

Pohodlí

Nevýhody

Žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF254/61 Absorpční vložky

Datum použití 2021-04-09

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF254/61 Absorpční vložky

Datum použití 2021-04-09

06/05/2021

Česká republika

Česká republika

Nejlepší absorpční vložky!

V prvních měsících mateřství jsem vyzkoušela opravdu hodně absorpčních vložek do podprsenky, ale tyto jsou bezkonkurenčně nejlepší. Měla jsem velmi citlivé bradavky, ale s nimi bylo nošení podprsenky o moc pohodlnější. Dobře absorbují, jsou měkké, hezky vyplní celý košíček podprsenky a dobře drží.

Výhody

Absorpční schopnost, materiál, kvalita

Nevýhody

Cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF254/61 Absorpční vložky

Datum použití 2020-11-06

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF254/61 Absorpční vložky

Datum použití 2020-11-06

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