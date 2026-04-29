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Philips Avent SCF244/00 ultra air pacifier
Ukončeno
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SCF244/00
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Uživatelská příručka
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Je bezpečné používat zbarvené díly produktů Philips Avent?
Četl jsem zprávy o dudlících a BPA. Jak ověřujete, že dudlíky Philips Avent neobsahují materiály s BPA?
Jsou šidítka Philips Avent bezpečná pro mé dítě?
Je můj výrobek Philips Avent z materiálů neobsahujících BPA a BPS?