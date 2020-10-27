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Ukončeno

Philips AventSCF244/00 ultra air pacifier

SCF244/00

3.5

| (6) Recenze

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4 extra velké ventilační otvory

4 extra velké ventilační otvory

Šidítko ultra air je navrženo tak, aby umožňovalo maximální proudění vzduchu a citlivá pokožka dítěte mohla dýchat

Pokožka zůstává sušší, když se dítě zklidňuje

Pokožka zůstává sušší, když se dítě zklidňuje

Pokožka vašeho děťátka zůstává během zklidňování sušší díky prodyšnému designu tohoto šidítka, které vytváří maximální proudění vzduchu.

Zaoblené okraje pro pohodlné konejšení

Zaoblené okraje pro pohodlné konejšení

Kotouč šidítka ultra air je lehký a má zaoblené okraje, které zajistí pohodlí dítěte.

Technické specifikace

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Recenze

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3.5

z 5

6

Recenze

3
2

27/10/2020

Polska

Polska

Polecam

W moim przypadku informacja o konieczności zmiany filtra pojawiła się po półtora roku użytkowania cały czas a szczególnie w okresach alergii. Filtr węglowy potrafi czasem mieć zapach (np po tygodniowej przerwie spowodowanej wyjazdem co mija po kilku godzinach). W innych wypadkach wystarczy otworzyćurządzenie i po dokładnym oczyszczeniu wszystko wraca do normy.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Filtr FY2422/30 NanoProtect HEPA

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Filtr FY2422/30 NanoProtect HEPA

16/08/2021

România

România

NanoProtect Filter

Buna ziua, Nu este clar daca acest model d efiltru este valabil si pentru purificatorul model AC2729/50, am primit un produs pe care sunt trecute doar modelele incepand cu AC2882 pana la series 3000 si 3000i, desi codul de produs este tot FY2422. Multumesc

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Genuine replacement filter FY2422/30 HEPA NanoProtect

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Genuine replacement filter FY2422/30 HEPA NanoProtect

31/12/2020

Magyarország

Magyarország

elegáns és célszerű

A leírt paraméterekkel szuperul müködik! A levegő tiszta, páratartalom tökéletes.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eredeti csereszűrő FY2422/30 NanoProtect HEPA-szűrő

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eredeti csereszűrő FY2422/30 NanoProtect HEPA-szűrő

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