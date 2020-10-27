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Ukončeno
SCF244/00
Šidítko ultra air je navrženo tak, aby umožňovalo maximální proudění vzduchu a citlivá pokožka dítěte mohla dýchat
Pokožka vašeho děťátka zůstává během zklidňování sušší díky prodyšnému designu tohoto šidítka, které vytváří maximální proudění vzduchu.
Kotouč šidítka ultra air je lehký a má zaoblené okraje, které zajistí pohodlí dítěte.
3.5
z 5
6
Recenze
Patrycja001
27/10/2020
Polska
Polecam
W moim przypadku informacja o konieczności zmiany filtra pojawiła się po półtora roku użytkowania cały czas a szczególnie w okresach alergii. Filtr węglowy potrafi czasem mieć zapach (np po tygodniowej przerwie spowodowanej wyjazdem co mija po kilku godzinach). W innych wypadkach wystarczy otworzyćurządzenie i po dokładnym oczyszczeniu wszystko wraca do normy.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Filtr FY2422/30 NanoProtect HEPA
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Filtr FY2422/30 NanoProtect HEPA
Carbon Active Filter
16/08/2021
România
NanoProtect Filter
Buna ziua, Nu este clar daca acest model d efiltru este valabil si pentru purificatorul model AC2729/50, am primit un produs pe care sunt trecute doar modelele incepand cu AC2882 pana la series 3000 si 3000i, desi codul de produs este tot FY2422. Multumesc
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Genuine replacement filter FY2422/30 HEPA NanoProtect
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Genuine replacement filter FY2422/30 HEPA NanoProtect
Aquaszig
31/12/2020
Magyarország
elegáns és célszerű
A leírt paraméterekkel szuperul müködik! A levegő tiszta, páratartalom tökéletes.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eredeti csereszűrő FY2422/30 NanoProtect HEPA-szűrő
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eredeti csereszűrő FY2422/30 NanoProtect HEPA-szűrő