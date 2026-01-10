VýrobkyPodpora

Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

3 roky záruky na všechny produkty

Všechny řady

Go to promotion

Letní slevy až 44 %

Zobrazit nabídku

  • Nejměkčí dudlík pro citlivou pokožku vašeho dítěte
  • Nejměkčí dudlík pro citlivou pokožku vašeho dítěte
  • Nejměkčí dudlík pro citlivou pokožku vašeho dítěte
  • Nejměkčí dudlík pro citlivou pokožku vašeho dítěte
  • Nejměkčí dudlík pro citlivou pokožku vašeho dítěte
  • Nejměkčí dudlík pro citlivou pokožku vašeho dítěte
  • Nejměkčí dudlík pro citlivou pokožku vašeho dítěte
  • Nejměkčí dudlík pro citlivou pokožku vašeho dítěte
  • Nejměkčí dudlík pro citlivou pokožku vašeho dítěte
  • Nejměkčí dudlík pro citlivou pokožku vašeho dítěte

Ukončeno

Philips Aventšidítko ultrasoft

SCF213/20

4.9
| (345) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Nejměkčí dudlík pro citlivou pokožku vašeho dítěte
Pečujte o citlivou pokožku s šidítkem Philips Avent ultra soft. Náš mimořádně měkký*, pružný kotouč kopíruje křivky tváře vašeho dítěte, takže zanechává méně otlaků a menší podráždění pro větší klid dítěte.
Zobrazit všechny výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Pohodlný pružný kotouč

Nejměkčí dudlík pro citlivou pokožku vašeho dítěte

  • ultra měkké a flexibilní

  • 0–6 měsíců

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks v balení

Měkký a pružný kotouč způsobující méně otlaků a podráždění pokožky

Měkký a pružný kotouč způsobující méně otlaků a podráždění pokožky

Citlivá kůže vyžaduje zvláštní péči. Díky naší ochranné technologii kopíruje šidítko přirozené křivky obličeje vašeho dítěte. Díky tomu bude mít vaše miminko méně otlačenou a podrážděnou pokožku.

Zaoblený kotouč pro každodenní mimořádné pohodlí

Zaoblený kotouč pro každodenní mimořádné pohodlí

Náš zaoblený kotouč minimalizuje tlak a zajišťuje pohodlnou péči jemnou ke tváři vašeho miminka.

Zbožňované dětmi z celého světa*

Zbožňované dětmi z celého světa*

Když jsme se zeptali maminek, jak jejich děti reagují na náš dudlík s povrchovou úpravou, přibližně 98 % z nich odpovědělo, že jejich miminko šidítka Philips Avent Ultrasoft a Ultra Air přijímá.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Ocenění

  • Award image AWARD-961244

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

345

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

10/01/2026

Česká republika

Česká republika

Super příjemné šidítko

Jsem mile překvapená jak moje dcera rychle přijala tento dudlíček, jiné mi odmítala.Materiál dudlíčku je velice jemný a měkký. Sterilizuje se opravdu jednoduše.Líbí se mi konstrukce dudlíčka -je pevná a zároveň lehká.Určitě doporučuji všem rodičúm co hledají kvalitní a přijemné šidítko.

Výhody

Měkky dudlíček a lehký do pusinky

Nevýhody

Dostávají se slinky nebo voda do vnitřku dudlíka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft

07/01/2026

Česká republika

Česká republika

Spokojená recenze

Dcera má seboreu a tento dudlík okamžitě přijala. Krásně jí sednul a byl zdušný a s odpovídajícího materiálu. Oceňuji sterilizátor jako součást balení. Dále je krásný design

Výhody

Skvělý materiál, sávička, sterilizátor, design

Nevýhody

Nenašla jsem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Dudlíky Philips AVENT Ultra soft

Dudlíky jsou vyrobené z moc příjemného materiálu s hebkým povrchem a pružným štítkem. Jsou lehoučké a jejich tvar je stejný z obou stran, takže nevadí, když se do pusinky vloží 'vzhůru nohama'. Velká výhoda je i sterilizační krabička, která je součástí balení a umožňuje údržbu dudlíků.

Výhody

kvalita zpracování, příjemný materiál, pěkný design

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024. 

  1. 85 % dotázaných maminek si všimlo, že toto šidítko je měkčí než osm srovnatelných modelů jiných významných výrobců, nezávislý průzkum, USA, únor 2017

  2. 2016–2017 Spotřebitelské testy v USA prokázaly v průměru 98% úspěšnost přijetí dudlíku Philips Avent s povrchovou úpravou, které používáme v našich šidítkách ultra air a ultra soft.

  3. Vyvinuto společně se zdravotnickými odborníky a matkami

  4. Největší celosvětová značka šidítek

  5. Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte

  6. Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.