VýrobkyPodpora

Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

3 roky záruky na všechny produkty

Všechny řady

Go to promotion

Letní slevy až 44 %

Zobrazit nabídku

  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení

Ukončeno

Philips AventŠidítko Soothie

SCF194/04

3.9
| (14) Recenze
Podporuje přirozené sání a spojení
Šidítko Philips Avent Soothie nabízí další způsob spojení s dítětem díky jedinečnému jednodílnému designu, který nabízí pohodlí prstu. Šidítko Soothie je vyrobeno ze zdravotnického silikonu a snadno se čistí.
Zobrazit všechny výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Flexibilní zdravotnický silikon

Podporuje přirozené sání a spojení

  • Z jednoho kusu silikonu

  • 3-18 měsíců

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks v balení

Dodáváno do nemocnic v USA

Dodáváno do nemocnic v USA

Šidítka Soothies se těší důvěře odborného zdravotního personálu pro uklidnění novorozenců a jsou dodávána do nemocnic v USA.*

Jedinečný tvar podporující spojení

Jedinečný tvar podporující spojení

Šidítka Soothie jsou trochu jiná než naše ostatní šidítka. Jejich jedinečný tvar umožňuje vložit prst do dudlíku, navázat tak kontakt se svým miminkem a pomáhat mu se sáním.

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar, který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního patra dítěte.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.9

z 5

14

Recenze

07/08/2019

Česká republika

Česká republika

Jediný dudlík, který náš syn přijmul.

Toto šidítko nás zachránilo. Má jedinečný tvar, který jako jediný vyhovuje našemu miminku.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF194/04 Šidítko Soothie

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF194/04 Šidítko Soothie

25/06/2017

Polska

Polska

Doskonały! Uspokaja w sekundę!

Na mojego syna działa jak zatyczka w granacie......wkładasz do buzi -cisza...... wyjmujesz- płacz! Sprawdził się doskonale. Wcale nie jest za twardy, jak niektórzy piszą, należy tylko kupić właściwy do przedziału wiekowego, gdyż różnią się właśnie twardoscia gumy. Oraz wcale nie jest za ciężki, małe dzieci to prawdziwe ssaki! radzą sobie z nim doskonale. Z buzi wypada dopiero, gdy zaśnie.....

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF194/04 Smoczek Soothie Shapes

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF194/04 Smoczek Soothie Shapes

27/04/2021

România

România

Bebelusa mea o adora

Fetița mea o adora! Într-adevăr este foarte mare și greoaie , dar cu toate astea este suzeta ei favorita din spital. S-a născut prematur la 31 săptămâni și este suzeta ei de când a făcut 34 săptămâni gestaționale și chiar și-o tine singurică cu mânuța, cred ca asta este și motivul pentru care ii place. O recomand!

Nevýhody

Prea mare și greoaie

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF194/04 Suzetă Soothie

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF194/04 Suzetă Soothie

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024. 

  1. Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte

  2. Největší celosvětová značka šidítek

  3. Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.

  4. Toto šidítko má stejný tvar dudlíku a je vyrobeno ze stejného materiálu jako model pro USA, ale má jiný tvar kotouče.