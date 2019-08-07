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Ukončeno
SCF194/04
Z jednoho kusu silikonu
3-18 měsíců
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks v balení
Šidítka Soothies se těší důvěře odborného zdravotního personálu pro uklidnění novorozenců a jsou dodávána do nemocnic v USA.*
Šidítka Soothie jsou trochu jiná než naše ostatní šidítka. Jejich jedinečný tvar umožňuje vložit prst do dudlíku, navázat tak kontakt se svým miminkem a pomáhat mu se sáním.
Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar, který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního patra dítěte.
3.9
z 5
14
Recenze
MichaelaMisu
07/08/2019
Česká republika
Jediný dudlík, který náš syn přijmul.
Toto šidítko nás zachránilo. Má jedinečný tvar, který jako jediný vyhovuje našemu miminku.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF194/04 Šidítko Soothie
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF194/04 Šidítko Soothie
Maria33
25/06/2017
Polska
Doskonały! Uspokaja w sekundę!
Na mojego syna działa jak zatyczka w granacie......wkładasz do buzi -cisza...... wyjmujesz- płacz! Sprawdził się doskonale. Wcale nie jest za twardy, jak niektórzy piszą, należy tylko kupić właściwy do przedziału wiekowego, gdyż różnią się właśnie twardoscia gumy. Oraz wcale nie jest za ciężki, małe dzieci to prawdziwe ssaki! radzą sobie z nim doskonale. Z buzi wypada dopiero, gdy zaśnie.....
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF194/04 Smoczek Soothie Shapes
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF194/04 Smoczek Soothie Shapes
Flory2727
27/04/2021
România
Bebelusa mea o adora
Fetița mea o adora! Într-adevăr este foarte mare și greoaie , dar cu toate astea este suzeta ei favorita din spital. S-a născut prematur la 31 săptămâni și este suzeta ei de când a făcut 34 săptămâni gestaționale și chiar și-o tine singurică cu mânuța, cred ca asta este și motivul pentru care ii place. O recomand!
Nevýhody
Prea mare și greoaie
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF194/04 Suzetă Soothie
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF194/04 Suzetă Soothie
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.
Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte
Největší celosvětová značka šidítek
Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.
Toto šidítko má stejný tvar dudlíku a je vyrobeno ze stejného materiálu jako model pro USA, ale má jiný tvar kotouče.