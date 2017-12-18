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  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení
  • Podporuje přirozené sání a spojení

Ukončeno

Philips AventŠidítko Soothie

SCF194/02

4.8
| (36) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Podporuje přirozené sání a spojení
Šidítko Philips Avent Soothie nabízí další způsob spojení s dítětem díky jedinečnému jednodílnému designu, který nabízí pohodlí prstu. Šidítko Soothie je vyrobeno ze zdravotnického silikonu a snadno se čistí.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Flexibilní zdravotnický silikon

Podporuje přirozené sání a spojení

  • Z jednoho kusu silikonu

  • 0-3 měsíců

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks v balení

Dodáváno do nemocnic v USA

Dodáváno do nemocnic v USA

Šidítka Soothies se těší důvěře odborného zdravotního personálu pro uklidnění novorozenců a jsou dodávána do nemocnic v USA.*

Jedinečný tvar podporující spojení

Jedinečný tvar podporující spojení

Šidítka Soothie jsou trochu jiná než naše ostatní šidítka. Jejich jedinečný tvar umožňuje vložit prst do dudlíku, navázat tak kontakt se svým miminkem a pomáhat mu se sáním.

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar, který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního patra dítěte.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

36

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

1

18/12/2017

Česká republika

Česká republika

Krasne a stylove

Naprosto krasne a stylove siditko. Nasemu chlapeckovi moc slusi, bohuzel on nechce zadna siditka. Mel obdobi, kdy jsme mu ho davali, ale nyni uz zadna nechce. Jinak je ale moc krasne. A mrzi me, ze mu nevydrzelo dyl.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF194/01 Šidítko Soothie

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF194/01 Šidítko Soothie

26/10/2015

Česká republika

Česká republika

Doporučuji. Dítku se moc líbí.

Výhody: Je fakt nepřehlédnutelný :-), dost „inovativní tvar“. Jinak je celkem velký a pružný, nezanechává takové ty otisky na puse jako jiné dudlíky a když ho náhodou zalehne, netlačí. Nevýhody: Na testování jsme dostali dudlík pro 3měsíční, ale prcek má už 6 měsíců. Nicméně mu to nevadilo a hned se ho jal zpracovávat po svém, viz níže. Nevýhoda byla v podstatě jen jedna – problém, jak ho připevnit na ten klips, co se připíná na oblečení, aby mimino dudlík neztratilo. Na to jsem fakt nedošla. Spokojenost: Velká! Cumlá, žužlá a kouše pořád. Momentálně je to jeho nejoblíbenější hračka :-) a to je co říct, protože normálně dudlíky nechce a doma máme jen několik kousků jedné jediné značky a jednoho typu, který chce.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF194/02 Šidítko Soothie

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF194/02 Šidítko Soothie

01/10/2015

Česká republika

Česká republika

Krasny, originalni a funkcni produkt.

Krasny a funkcni design - libivy tvar medvidka. Jak je plochy dcerka si ho umi celkem dobre i pridrzet u pusy. Prakticky na cisteni. Zda se mi akorat malinko tezsi hmotnosti oproti jinym siditkum.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF194/02 Šidítko Soothie

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF194/02 Šidítko Soothie

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024. 

  1. Toto šidítko má stejný tvar dudlíku a je vyrobeno ze stejného materiálu jako model pro USA, ale má jiný tvar kotouče.

  2. Největší celosvětová značka šidítek

  3. Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte

  4. Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.