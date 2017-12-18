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Ukončeno
Z jednoho kusu silikonu
0-3 měsíců
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks v balení
Šidítka Soothies se těší důvěře odborného zdravotního personálu pro uklidnění novorozenců a jsou dodávána do nemocnic v USA.*
Šidítka Soothie jsou trochu jiná než naše ostatní šidítka. Jejich jedinečný tvar umožňuje vložit prst do dudlíku, navázat tak kontakt se svým miminkem a pomáhat mu se sáním.
Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar, který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního patra dítěte.
4.8
z 5
36
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Kats
18/12/2017
Česká republika
Krasne a stylove
Naprosto krasne a stylove siditko. Nasemu chlapeckovi moc slusi, bohuzel on nechce zadna siditka. Mel obdobi, kdy jsme mu ho davali, ale nyni uz zadna nechce. Jinak je ale moc krasne. A mrzi me, ze mu nevydrzelo dyl.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF194/01 Šidítko Soothie
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF194/01 Šidítko Soothie
fibingerka
26/10/2015
Česká republika
Doporučuji. Dítku se moc líbí.
Výhody: Je fakt nepřehlédnutelný :-), dost „inovativní tvar“. Jinak je celkem velký a pružný, nezanechává takové ty otisky na puse jako jiné dudlíky a když ho náhodou zalehne, netlačí. Nevýhody: Na testování jsme dostali dudlík pro 3měsíční, ale prcek má už 6 měsíců. Nicméně mu to nevadilo a hned se ho jal zpracovávat po svém, viz níže. Nevýhoda byla v podstatě jen jedna – problém, jak ho připevnit na ten klips, co se připíná na oblečení, aby mimino dudlík neztratilo. Na to jsem fakt nedošla. Spokojenost: Velká! Cumlá, žužlá a kouše pořád. Momentálně je to jeho nejoblíbenější hračka :-) a to je co říct, protože normálně dudlíky nechce a doma máme jen několik kousků jedné jediné značky a jednoho typu, který chce.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF194/02 Šidítko Soothie
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF194/02 Šidítko Soothie
Janka
01/10/2015
Česká republika
Krasny, originalni a funkcni produkt.
Krasny a funkcni design - libivy tvar medvidka. Jak je plochy dcerka si ho umi celkem dobre i pridrzet u pusy. Prakticky na cisteni. Zda se mi akorat malinko tezsi hmotnosti oproti jinym siditkum.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF194/02 Šidítko Soothie
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF194/02 Šidítko Soothie
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.
Toto šidítko má stejný tvar dudlíku a je vyrobeno ze stejného materiálu jako model pro USA, ale má jiný tvar kotouče.
Největší celosvětová značka šidítek
Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte
Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.