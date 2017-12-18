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Ukončeno
Uklidnění díky zvýšenému proudu vzduchu
6-18 měsíců
Ortodontické a bez obsahu BPA
1 ks v balení
Pokožka musí dýchat, především dětská. Náš kotouč má šest vzduchových otvorů pro lepší proudění vzduchu a snižuje tak množství podráždění pokožky.
Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar, který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního patra dítěte.
Můžete si být jisti, že pohodlí vašeho dítěte je v dobrých rukou. Toto šidítko bylo vyrobeno v naší oceňované továrně ve Velké Británii.*
4.9
z 5
33
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
MisaJO
18/12/2017
Česká republika
Doporučuji
Kvalitní materiál, univerzální pestré barvy, nikdy se nestalo že by byl syn kolem pusy opruzený
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF178/23 Dudlíky Freeflow
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF178/23 Dudlíky Freeflow
milen88
08/11/2016
Polska
Ověřený kupující
Smoczki Freeflow są świetne i bardzo pasują mojwmu dziecku
Przed urodzeniem córki kupiłam kilka różnych smoczków z różnych firm ale tylko smoczki Avent przypadły jej do gustu. Terqz pora na zmianę na kolejne i tym razem bez zastanowienia kupię produkty Avent. Serdecznie polecam innym mamom :-)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF178/13 Smoczki Freeflow
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF178/13 Smoczki Freeflow
moniczka2589
25/04/2016
Polska
Avent i kropka.
Jeśli chodzi o smoczki i butelki to avent wygrywa. Są niezastąpione. Nie zużywają się szybko, są trwałe i zdrowe.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF178/13 Smoczki Freeflow
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF178/13 Smoczki Freeflow
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Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte
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Výrobce roku 2014