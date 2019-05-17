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Ukončeno
S kroužkem, který svítí ve tmě
6-18 měsíců
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks v balení
Chápeme, že je pro vás důležité uspat vaše dítě. Jedinečný kroužek, který svítí v noci, vám pomůže najít šidítko, aniž byste museli rozsvěcet.
Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar, který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního patra dítěte.
Můžete si být jisti, že pohodlí vašeho dítěte je v dobrých rukou. Toto šidítko bylo vyrobeno v naší oceňované továrně ve Velké Británii.*
4.1
z 5
17
Recenze
80%
Doporučuje tento produkt
Ajka23
17/05/2019
Česká republika
Super nápad
Kupuji je velice ráda, malá vždy hned najde a spinká se dál.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/22 Šidítko Noční čas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/22 Šidítko Noční čas
asma
27/02/2019
Česká republika
spokojenost s výrobkem
Spokojenost s výrobkem.meli ho všichni 3 synové.sviti ve tmě.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/22 Šidítko Noční čas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/22 Šidítko Noční čas
Mirec
21/11/2018
Česká republika
Skvělý
Tak dobrý,že náš malej je ani nechce pustit z pusy :-D Přijatelná cena,obal a dokonce i vanička k "vyvaření"..
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/22 Šidítko Noční čas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/22 Šidítko Noční čas
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.
Před použitím kroužek vystavte světlu.
Největší celosvětová značka šidítek
Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte
Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.
Výrobce roku 2014