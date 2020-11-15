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Ukončeno
S kroužkem, který svítí ve tmě
0–6 měsíců
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks v balení
Chápeme, že je pro vás důležité uspat vaše dítě. Jedinečný kroužek, který svítí v noci, vám pomůže najít šidítko, aniž byste museli rozsvěcet.
Miminka vědí, co je pro ně dobré! Zeptali jsme se maminek, jak jejich děti reagují na sosáky Philips Avent a 9 z 10 miminek naše šidítka přijímá.*
Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar, který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního patra dítěte.
4.1
z 5
8
Recenze
88%
Doporučuje tento produkt
Zebra27hhhhhh
15/11/2020
Magyarország
A babám imádja, igazi játszócumi
Kisbabám nagyon szereti, imádja forgatni a kis kezében. Annak ellenére, hogy nem egy kimondottan nagy cumis, imád játszani vele. Külön élvezi, hogy van rajta az a kis lifegő fogantyú, ami a mai cumikon már egyáltalán nincs. Hol kiveszi a szájából, hol visszateszi. Nagyon-nagyon könnyű, úhogy az sem baj, ha néha a kis pofikájára ejti. Nekünk bevált.
Výhody
Forma
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/18 Éjszakai játszócumi
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/18 Éjszakai játszócumi
Salii
28/07/2020
Україна
наши первые пустышки
Это наши первые и самые любимые пустышки, ребенок все ещё с удовольствием берет (хотя нам уже больше 6 месяцев...и есть другие соответсвующие возрасту) Очень удобно, что есть индивидуальные колпачки. В темноте светятся, но не долго.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/18 Нічна пустушка
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/18 Нічна пустушка
Ivi502
03/04/2019
Україна
Чудові пустушки
Тільки позитивні враження від використання. Міцний і безпечний силікон з якого виготовлена сама соска. Вона не розтягувалася, не деформувалась при використанні. Коли у дитини з'явилися зубки, то при всіх намаганнях їй не вдалось прокусити соску. Звичайно величезний плюс - це кільце, яке вночі світиться. Дуже виручало нас під час нічного сну. Коли дитині випадала пустушка - не потрібно було включати світло чи перевертати усе ліжечко у її пошуках, адже завдяки кільцю , яке світиться - її було видно.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/18 Нічна пустушка
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/18 Нічна пустушка
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.
Před použitím kroužek vystavte světlu.
Testováno online se 100 maminkami, Velká Británie 2012
Největší celosvětová značka šidítek
Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte
Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.
Výrobce roku 2014