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  • Praktická možnost uklidnění před spaním
  • Praktická možnost uklidnění před spaním
  • Praktická možnost uklidnění před spaním
  • Praktická možnost uklidnění před spaním
  • Praktická možnost uklidnění před spaním
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Ukončeno

Philips AventŠidítko Noční čas

SCF176/18

4.1
| (8) Recenze | 88% Doporučuje tento produkt
Praktická možnost uklidnění před spaním
Uklidněte miminko před spaním pomocí šidítka Noční čas Philips Avent Classic: kroužek, který svítí ve tmě usnadňuje hledání ve tmě. Ortodontický a stlačitelný sosák respektuje přirozený vývoj ústní dutiny spícího dítěte.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Jedinečný kroužek, který svítí ve tmě.

Praktická možnost uklidnění před spaním

  • S kroužkem, který svítí ve tmě

  • 0–6 měsíců

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks v balení

Snazší hledání šidítka ve tmě

Snazší hledání šidítka ve tmě

Chápeme, že je pro vás důležité uspat vaše dítě. Jedinečný kroužek, který svítí v noci, vám pomůže najít šidítko, aniž byste museli rozsvěcet.

9 z 10 dětí přijímá naše šidítka*

9 z 10 dětí přijímá naše šidítka*

Miminka vědí, co je pro ně dobré! Zeptali jsme se maminek, jak jejich děti reagují na sosáky Philips Avent a 9 z 10 miminek naše šidítka přijímá.*

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar, který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního patra dítěte.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.1

z 5

8

Recenze

88%

Doporučuje tento produkt

3
2

15/11/2020

Magyarország

Magyarország

A babám imádja, igazi játszócumi

Kisbabám nagyon szereti, imádja forgatni a kis kezében. Annak ellenére, hogy nem egy kimondottan nagy cumis, imád játszani vele. Külön élvezi, hogy van rajta az a kis lifegő fogantyú, ami a mai cumikon már egyáltalán nincs. Hol kiveszi a szájából, hol visszateszi. Nagyon-nagyon könnyű, úhogy az sem baj, ha néha a kis pofikájára ejti. Nekünk bevált.

Výhody

Forma

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/18 Éjszakai játszócumi

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/18 Éjszakai játszócumi

28/07/2020

Україна

Україна

наши первые пустышки

Это наши первые и самые любимые пустышки, ребенок все ещё с удовольствием берет (хотя нам уже больше 6 месяцев...и есть другие соответсвующие возрасту) Очень удобно, что есть индивидуальные колпачки. В темноте светятся, но не долго.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/18 Нічна пустушка

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/18 Нічна пустушка

03/04/2019

Україна

Україна

Чудові пустушки

Тільки позитивні враження від використання. Міцний і безпечний силікон з якого виготовлена сама соска. Вона не розтягувалася, не деформувалась при використанні. Коли у дитини з'явилися зубки, то при всіх намаганнях їй не вдалось прокусити соску. Звичайно величезний плюс - це кільце, яке вночі світиться. Дуже виручало нас під час нічного сну. Коли дитині випадала пустушка - не потрібно було включати світло чи перевертати усе ліжечко у її пошуках, адже завдяки кільцю , яке світиться - її було видно.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/18 Нічна пустушка

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/18 Нічна пустушка

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024. 

  1. Před použitím kroužek vystavte světlu.

  2. Testováno online se 100 maminkami, Velká Británie 2012

  3. Největší celosvětová značka šidítek

  4. Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte

  5. Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.

  6. Výrobce roku 2014