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  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu
  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu
  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu
  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu
  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu
  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu
  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu
  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu
  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu
  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu

Ukončeno

Philips AventDudlíky Freeflow

SCF172/18

4.9
| (25) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
Dopřejte pokožce přístup vzduchu
Šidítko Philips Avent Freeflow umožňuje pokožce miminka dýchat. Kotouč má 6 vzduchových otvorů pro lepší proudění vzduchu a snižuje tak podráždění pokožky. Ortodontický a stlačitelný sosák respektuje přirozený vývoj ústní dutiny dítěte.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Ventilační otvory navíc umožňují pokožce dýchat

Dopřejte pokožce přístup vzduchu

  • Uklidnění díky zvýšenému proudu vzduchu

  • 0–6 měsíců

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks v balení

Ventilačními otvory navíc umožňují pokožce dítěte dýchat.

Ventilačními otvory navíc umožňují pokožce dítěte dýchat.

Pokožka musí dýchat, především dětská. Náš kotouč má šest vzduchových otvorů pro lepší proudění vzduchu a snižuje tak množství podráždění pokožky.

9 z 10 dětí přijímá naše šidítka*

9 z 10 dětí přijímá naše šidítka*

Miminka vědí, co je pro ně dobré! Zeptali jsme se maminek, jak jejich děti reagují na sosáky Philips Avent a 9 z 10 miminek naše šidítka přijímá.*

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar, který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního patra dítěte.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

25

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

4
2
1

23/12/2017

Česká republika

Česká republika

Avent produkty patří dle mně k "TOP"

Slušný a velice přijatelný dizajn,kvalita.Cena je síce malinko vyšší,ale za kvalitu se platí.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF172/18 Dudlíky Freeflow

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF172/18 Dudlíky Freeflow

21/12/2015

Polska

Polska

Smoczek jest bardzo dobry jakościowo i akceptują go dzieci które są karmione piersią

Jestem bardzo mile zaskoczona smoczkiem od Avent, to była ostatnia szansa na smoczka u mojej córeczki która nie akceptowała żadnego smoczka.Byłam nastawiona sceptycznie, myślałam że i tego wypluje i na tym się skończy.Gdy otworzyliśmy pudełeczko niunia od razu wzięła go do rączki, wyraźnie bardzo jej się spodobał, Później pierwsza próba ssania i dzisiaj już ssie smoka!!!, Dodam że tylko jego akceptuje żadnego innego !, Bardzo polecam mamą które karmią piersią na pewno dziecko go zaakceptuje.Moja niunia ma 11 miesięcy i to cud ale nauczyła się ssać smoczka.Smoczki Avent są wykonane bardzo estetycznie , silikon jest trwały, odporny na przegryzienie.polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF172/15 Smoczki Freeflow

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF172/15 Smoczki Freeflow

07/12/2015

Polska

Polska

wygodny, kolorowy smok :)

super smoczek o kształcie, który pozwala samodzielnie wkładać go do buzi przez moją córeczkę :) ukształtowany tak, że nie odciska się na buzi i nie odparza jej

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF172/18 Smoczki Freeflow

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF172/18 Smoczki Freeflow

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
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  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024. 

  1. Největší celosvětová značka šidítek

  2. Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte

  3. Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.

  4. Testováno online se 100 maminkami, Velká Británie 2012

  5. Výrobce roku 2014