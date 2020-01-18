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  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
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Ukončeno

Philips AventŠidítko Classic

SCF170/22

4.8
| (85) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
Šidítko Philips Avent Classic vám pomůže uklidnit dítě v kterékoli denní době. Ortodontický a stlačitelný sosák respektuje přirozený vývoj ústní dutiny dítěte a je k dispozici v řadě barev.
Zobrazit všechny výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Elegantní design, křišťálově průzračný vzhled.

Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí

  • Pro základní pohodlí

  • 6-18 měsíců

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks v balení

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar, který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního patra dítěte.

Vyrobeno v cenami ověnčené továrně ve Velké Británii

Vyrobeno v cenami ověnčené továrně ve Velké Británii

Můžete si být jisti, že pohodlí vašeho dítěte je v dobrých rukou. Toto šidítko bylo vyrobeno v naší oceňované továrně ve Velké Británii.*

Bezpečnostní kroužek pro snadné vyjmutí

Bezpečnostní kroužek pro snadné vyjmutí

Díky bezpečnostnímu kroužku můžete šidítko kdykoli snadno vyjmout. Dá se držet i v malých ručičkách.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

85

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

2
1

18/01/2020

Česká republika

Česká republika

Šidítko má ideální tvar

Můžu jenom doporučit. Krasné motivy se zvířátky, poutko na uchycení (dcera ho za něj ráda drží). Už jsme dříve měli šidítko od Aventu a dceři naprosto vyhovuje i díky tvaru.

Výhody

krásné motivy, poutko na uchycení, kryt,tvar

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF182/15 Šidítko Classic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF182/15 Šidítko Classic

31/12/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Krásný dudlík

Dudlíky jsou krásné a příjemné. Malý je z nich nadšený a nedá je z ruky.

Výhody

Krásný tvar a obrazek

Nevýhody

Mohly by být aspoň kousek vidět ve tmě.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF182/14 Šidítko Classic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF182/14 Šidítko Classic

24/12/2019

Česká republika

Česká republika

Krásný design

Šidítko Avent je nejen že funkční, má krásný vzhled, ale je i ergonomicky správně tvarované na správný vývoj dětského zkusu a správný vývoj mluvidel. Naprosto dokonalé!

Výhody

cena, vzhled, ergnonomický tvar

Nevýhody

-

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF182/15 Šidítko Classic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF182/15 Šidítko Classic

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024. 

  1. Největší celosvětová značka šidítek

  2. Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte

  3. Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.

  4. Výrobce roku 2014