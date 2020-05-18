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Ukončeno
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
Střední (21 mm)
2 ks
Poznámka: Chrániče bradavek Philips Avent jsou navrženy pouze pro bolestivé nebo prasklé bradavky a měly byste je používat po poradě se zdravotníkem.
Vaše dítě se může přes ochranu snadno přisát a utěsnit ji.
Chrániče bradavek Philips Avent jsou vyrobeny z mimořádně jemného silikonu bez chuti a zápachu.
4.8
z 5
136
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
Petra P.
18/05/2020
Česká republika
Doporučuji
Tyto kloboučky nás zachránili. Velikost akorát, že začátku byl boj správně nandat ale s praxí se bylo vcukuletu Jsou skvělé i při rozkousanych bradavkach.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF156/01 Chránič bradavek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF156/01 Chránič bradavek
Miiisaaa
01/03/2019
Česká republika
Součást promoakce
Výborný pomocník při kojení o
Pro ty co nemohou vydržet bolest při kojení je to přesně ideální pomocník, my ho nakonec moc často používat nemusíme
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF156/00 Chránič bradavek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF156/00 Chránič bradavek
Katy25
28/02/2019
Česká republika
Součást promoakce
Tento produkt naprosto splnil má očekávání
Chrániče bradavek jsou vyrobeny z velmi jemného, příjemného materiálu. Miminku sání přes ně vůbec nevadí. Tento produkt mi doporučila laktační poradkyně a velmi mi v kojení pomohly.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF156/00 Chránič bradavek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF156/00 Chránič bradavek
Tato část obsahuje názory spotřebitelů na výrobek. Společnost Philips se distancuje od obsahu zadaného spotřebiteli v této části, a proto žádné technické informace nebo doporučení týkající se používání výrobku, které jsou v této části uvedeny, nejsou oficiálními informacemi společnosti Philips.