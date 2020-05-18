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Ukončeno

Philips AventChránič bradavek

SCF156/01

4.8
| (136) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
Umožňují prodloužit dobu kojení
Chránič bradavek Philips Avent SCF156/00 je vyroben z mimořádně kvalitního a jemného silikonu bez chuti a zápachu a chrání bolestivé nebo rozpraskané bradavky během kojení.
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Péče při kojení, chrání před bolestivými bradavkami

Umožňují prodloužit dobu kojení

  • Střední (21 mm)

  • 2 ks

Ochrana bolestivých bradavek během kojení

Poznámka: Chrániče bradavek Philips Avent jsou navrženy pouze pro bolestivé nebo prasklé bradavky a měly byste je používat po poradě se zdravotníkem.

Snadné přisátí dítěte

Vaše dítě se může přes ochranu snadno přisát a utěsnit ji.

Vyrobeno z mimořádně jemného silikonu bez chuti a zápachu

Chrániče bradavek Philips Avent jsou vyrobeny z mimořádně jemného silikonu bez chuti a zápachu.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

136

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Tyto kloboučky nás zachránili. Velikost akorát, že začátku byl boj správně nandat ale s praxí se bylo vcukuletu Jsou skvělé i při rozkousanych bradavkach.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF156/01 Chránič bradavek

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF156/01 Chránič bradavek

01/03/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný pomocník při kojení o

Pro ty co nemohou vydržet bolest při kojení je to přesně ideální pomocník, my ho nakonec moc často používat nemusíme

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF156/00 Chránič bradavek

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF156/00 Chránič bradavek

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Tento produkt naprosto splnil má očekávání

Chrániče bradavek jsou vyrobeny z velmi jemného, příjemného materiálu. Miminku sání přes ně vůbec nevadí. Tento produkt mi doporučila laktační poradkyně a velmi mi v kojení pomohly.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF156/00 Chránič bradavek

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF156/00 Chránič bradavek

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Upozornění

  1. Tato část obsahuje názory spotřebitelů na výrobek. Společnost Philips se distancuje od obsahu zadaného spotřebiteli v této části, a proto žádné technické informace nebo doporučení týkající se používání výrobku, které jsou v této části uvedeny, nejsou oficiálními informacemi společnosti Philips.