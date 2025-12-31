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Ukončeno
SCF146/02
od 6 měsíců
Bílá
2 ks v balení
Všechny lahve a hrnečky Philips Avent (mimo skleněných lahví a hrnků Grown-up/My First Big Kid) jsou spolu kompatibilní, takže můžete vytvořit dokonalý hrneček, který se přizpůsobí individuálním potřebám vašeho batolete.
Snadné pití, snadné čištění
Navrženo pro jemné dásně
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