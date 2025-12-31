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Ukončeno

Philips AventMěkké hubičky

SCF146/02

Měkká hubička
Měkké hubičky Philips Avent jsou navrženy pro jemné dásně a představují ideální první krok od kojení či krmení z kojenecké lahve k pití z hrnečku. S těsnicím ventilem pro snadné pití i mytí.
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Hubička pro snadné popíjení, která nerozlévá

Měkká hubička

  • od 6 měsíců

  • Bílá

  • 2 ks v balení

Kompatibilní s lahvemi a hrnečky Philips Avent

Všechny lahve a hrnečky Philips Avent (mimo skleněných lahví a hrnků Grown-up/My First Big Kid) jsou spolu kompatibilní, takže můžete vytvořit dokonalý hrneček, který se přizpůsobí individuálním potřebám vašeho batolete.

Patentovaný těsnicí ventil

Snadné pití, snadné čištění

Měkká hubička

Měkká hubička

Navrženo pro jemné dásně

Technické specifikace

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