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Ukončeno
6-18 měsíců
Umožňuje kdykoli šidítko Philips Avent snadno vyjmout
Ploché symetrické sosáky Philips Avent ve tvaru kapky respektují přirozený vývoj patra, zoubků a dásní vašeho dítěte i v případě, že se šidítko v ústech dítěte otočí.
Silikon je chuťově neutrální a bez zápachu, proto vaše dítě dudlík Philips Avent s vysokou pravděpodobností přijme. Je hladký, průhledný, snadno se čistí a nelepí se. Sosák je pevný a odolný a nemění postupem času tvar ani barvu.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Sylwia666
20/10/2015
Polska
Produkt godny polecenia
Smoczek jest dobry, przyjazny dla maluszka, nie wpływa negatywnie na zgryz.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF133/01 Smoczki Freeflow
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF133/01 Smoczki Freeflow
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.