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Mimořádně šetrný pro citlivou pokožku
Prvotřídní péče pro citlivou pokožku s pružným kotoučem. 9 z 10 rodičů souhlasí, že děťátko nemá po zahájení používání šidítka Ultrasoft podrážděnou pokožku.** Zklidňující úleva je vždy po ruce, ať se o miminko právě stará kdokoli. Nyní z 80 % z rostlinných materiálů.*
Kryt svítí ve tmě
Bez BPA
Balení 2 kusů, z 80 % z rostlinných materiálů*
0–6 měsíců
Pokožka miminka vyžaduje zvláštní péči. Díky naší ochranné technologii kopíruje šidítko přirozené křivky obličeje vašeho miminka, díky čemuž má méně otlačenou a podrážděnou pokožku**. Zaoblený kotouč šidítka navíc minimalizuje tlak na tvářičky a zajišťuje tak mimořádnou jemnost.
Naše ortodontické dudlíky jsou navrženy z měkkého silikonu, který podporuje přirozené pohyby ústních svalů a pomáhá snižovat riziko vadného skusu. Úzký krček dudlíku je navržen tak, aby snižoval tlak mezi jazykem a patrem. Dudlíky Philips Avent Ultra jsou nezávisle akreditovány Nadací pro zdraví ústní dutiny (Oral Health Foundation). Jsou vyrobeny ze 100 % z potravinářského silikonu, jsou odolnější a vydrží déle než gumové (latexové) dudlíky. Neobsahují BPA, BPS, ftaláty, PVC a polycyklické aromatické uhlovodíky.
Náš texturovaný silikonový dudlík je navržen tak, aby napodoboval pocit maminčina prsu. Když jsme se rodičů zeptali, jak jejich děti na naše šidítka reagují, v průměru 98 % z nich odpovědělo, že jejich miminko dudlíky Philips Avent Ultra přijímá.
5.0
z 5
10
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
JRace3
23/03/2026
Česká republika
Svítící pomocník
Dudlík má moc hezký design a velkou výhodou je, že v noci svítí, takže ho v postýlce snadno najdeš a dítě se při hledání tolik nevzbudí. Syn je ale vybíravý a zatím ho nepřijal. Od narození je zvyklý jen na jeden typ a velikost. Škoda, ale třeba mu časem přijde na chuť.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF094/03 ultrasoft noční
Date of Use 2026-02-23
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF094/03 ultrasoft noční
Date of Use 2026-02-23
Stella135
20/03/2026
Česká republika
Neocenitelný pomocník
Svítící dudlík je naprosto skvělá věc. V noci odpadá složité hledání, mírné světlo naprosto jasně indikuje, kde se dudlík nachází. V balení jsou 2 kusy, což je výhodné pro případ, že dítě třeba na jednom leží a tím pádem jeho světelný efekt je naprosto k ničemu. Tvarově část do pusy dítěte byla přijata bez potíží, k designu nemám výhrady ani já ani syn. Za nás je to tedy skvělý výrobek a oproti jiným není třeba dudlík před použitím "nasvěcovat", ale mírné světlo vydává celou noc sám od sebe. Rozhodně doporučuji a i když doufám, že se dudlíku brzy zbavíme, vlastně mě celkem dost tahle varianta baví.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF094/01 ultrasoft noční
Date of Use 2025-02-20
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF094/01 ultrasoft noční
Date of Use 2025-02-20
Renecek
10/03/2026
Česká republika
Součást promoakce
Osvícení, design, material
Dudlík je dobře tvarovaný že ho dítě nemá nikde otlačený ani po něm nemá červené fleky kolem pusy, Jeho upracovaní i design jsou naprosto luxusní, dítě včetně mě dudlík pohodlně v noci najde díky jeho nasvícení. Nemam mu co vytknout možná jen kdyby bylo na výběr více barevných variant
Výhody
Design, materiál, nasviceni
Nevýhody
Barevné varianty
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF094/03 ultrasoft noční
Date of Use 2026-02-10
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF094/03 ultrasoft noční
Date of Use 2026-02-10
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.
Díly jsou z tvrdého plastu s výjimkou silikonového dudlíku (metoda hmotnostní bilance)
87 % respondentů souhlasilo s tím, že jejich dítě nemá po zahájení používání šidítka Philips Avent Ultrasoft podrážděnou pokožku (2023, n=201)
Spotřebitelský test z USA z roku 2023 potvrzuje 98% přijetí texturovaného dudlíku Philips Avent používaného u našich šidítek Ultra (n=201)
V porovnání s tradičními metodami sterilizace (vyvařování) šidítek
Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte