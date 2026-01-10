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  • Mimořádně šetrný pro citlivou pokožku
  • Mimořádně šetrný pro citlivou pokožku
  • Mimořádně šetrný pro citlivou pokožku
  • Mimořádně šetrný pro citlivou pokožku
  • Mimořádně šetrný pro citlivou pokožku
  • Mimořádně šetrný pro citlivou pokožku
  • Mimořádně šetrný pro citlivou pokožku
  • Mimořádně šetrný pro citlivou pokožku
  • Mimořádně šetrný pro citlivou pokožku
  • Mimořádně šetrný pro citlivou pokožku
  • Mimořádně šetrný pro citlivou pokožku
  • Mimořádně šetrný pro citlivou pokožku

Philips Avent Dudlíkultra soft

SCF093/06

4.9

| (345) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt

Mimořádně šetrný pro citlivou pokožku

Prvotřídní péče pro citlivou pokožku s pružným kotoučem. 9 z 10 rodičů souhlasí, že děťátko nemá po zahájení používání šidítka Ultrasoft podrážděnou pokožku.** Zklidňující úleva je vždy po ruce, ať se o miminko právě stará kdokoli. Nyní z 80 % z rostlinných materiálů.*

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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Mimořádně pevný dudlík pro rostoucí zoubky a dásně

Mimořádně šetrný pro citlivou pokožku

  • Pro citlivou pokožku

  • Bez BPA

  • Balení 2 kusů, z 80 % z rostlinných materiálů*

  • Mimořádně pevný dudlík pro děti od 18 měsíců

Měkký a pružný kotouč, který snižuje podráždění**

Měkký a pružný kotouč, který snižuje podráždění**

Pokožka miminka vyžaduje zvláštní péči. Díky naší ochranné technologii kopíruje šidítko přirozené křivky obličeje vašeho miminka, díky čemuž má méně otlačenou a podrážděnou pokožku**. Zaoblený kotouč šidítka navíc minimalizuje tlak na tvářičky a zajišťuje tak mimořádnou jemnost.

Ortodontický dudlík pro přirozený vývoj zubů a dásní

Ortodontický dudlík pro přirozený vývoj zubů a dásní

Naše ortodontické dudlíky jsou navrženy z měkkého silikonu, který podporuje přirozené pohyby ústních svalů a pomáhá snižovat riziko vadného skusu. Úzký krček dudlíku je navržen tak, aby snižoval tlak mezi jazykem a patrem. Šidítka Philips Avent Ultra jsou nezávisle akreditovány Nadací pro zdraví ústní dutiny (Oral Health Foundation). Jsou vyrobeny ze 100 % z potravinářského silikonu, jsou odolnější a vydrží déle než gumové (latexové) dudlíky. Neobsahují BPA, BPS, ftaláty, PVC  polycyklické aromatické uhlovodíky.

Extra pevný sosák pro zdravé prořezávání zoubků

Extra pevný sosák pro zdravé prořezávání zoubků

Naše šidítka jsou navržena tak, aby podporovala přirozenou polohu jazyka, která je důležitá pro zdravý vývoj řeči během růstu dítěte. Šidítko je extra pevné, aby dítěti ulevovalo při prořezávání zoubků. Náš texturovaný silikonový sosák je navržen tak, aby napodoboval pocit maminčina prsu.

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

345

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

10/01/2026

Česká republika

Česká republika

Super příjemné šidítko

Jsem mile překvapená jak moje dcera rychle přijala tento dudlíček, jiné mi odmítala.Materiál dudlíčku je velice jemný a měkký. Sterilizuje se opravdu jednoduše.Líbí se mi konstrukce dudlíčka -je pevná a zároveň lehká.Určitě doporučuji všem rodičúm co hledají kvalitní a přijemné šidítko.

Výhody

Měkky dudlíček a lehký do pusinky

Nevýhody

Dostávají se slinky nebo voda do vnitřku dudlíka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft

Date of Use 2024-12-10

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft

Date of Use 2024-12-10

07/01/2026

Česká republika

Česká republika

Spokojená recenze

Dcera má seboreu a tento dudlík okamžitě přijala. Krásně jí sednul a byl zdušný a s odpovídajícího materiálu. Oceňuji sterilizátor jako součást balení. Dále je krásný design

Výhody

Skvělý materiál, sávička, sterilizátor, design

Nevýhody

Nenašla jsem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft

Date of Use 2024-12-07

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft

Date of Use 2024-12-07

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Dudlíky Philips AVENT Ultra soft

Dudlíky jsou vyrobené z moc příjemného materiálu s hebkým povrchem a pružným štítkem. Jsou lehoučké a jejich tvar je stejný z obou stran, takže nevadí, když se do pusinky vloží 'vzhůru nohama'. Velká výhoda je i sterilizační krabička, která je součástí balení a umožňuje údržbu dudlíků.

Výhody

kvalita zpracování, příjemný materiál, pěkný design

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft

Date of Use 2025-12-04

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft

Date of Use 2025-12-04

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024. 

  1. Díly jsou z tvrdého plastu s výjimkou silikonového sosáku (metoda hmotnostní bilance).

  2. 87 % respondentů souhlasilo s tím, že jejich dítě nemá po zahájení používání šidítka Philips Avent Ultra Soft podrážděnou pokožku (2023, n=201).

  3. Spotřebitelský test z USA z roku 2023 potvrzuje 98% přijetí texturovaného sosáku Philips Avent používaného v našich šidítkách Ultra (n=201).

  4. V porovnání s tradičními metodami sterilizace (vyvařování) šidítek.

  5. Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte.