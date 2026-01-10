Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Mimořádně šetrný pro citlivou pokožku
Prvotřídní péče pro citlivou pokožku s pružným kotoučem. 9 z 10 rodičů souhlasí, že děťátko nemá po zahájení používání šidítka Ultrasoft podrážděnou pokožku.** Zklidňující úleva je vždy po ruce, ať se o miminko právě stará kdokoli. Nyní z 80 % z rostlinných materiálů.*
Pro citlivou pokožku
Bez BPA
Balení 2 kusů, z 80 % z rostlinných materiálů*
6-18 měsíců
Pokožka miminka vyžaduje zvláštní péči. Díky naší ochranné technologii kopíruje šidítko přirozené křivky obličeje vašeho miminka, díky čemuž má méně otlačenou a podrážděnou pokožku**. Zaoblený kotouč šidítka navíc minimalizuje tlak na tvářičky a zajišťuje tak mimořádnou jemnost.
Naše ortodontické dudlíky jsou navrženy z měkkého silikonu, který podporuje přirozené pohyby ústních svalů a pomáhá snižovat riziko vadného skusu. Úzký krček dudlíku je navržen tak, aby snižoval tlak mezi jazykem a patrem. Dudlíky Philips Avent Ultra jsou nezávisle akreditovány Nadací pro zdraví ústní dutiny (Oral Health Foundation). Jsou vyrobeny ze 100 % z potravinářského silikonu, jsou odolnější a vydrží déle než gumové (latexové) dudlíky. Neobsahují BPA, BPS, ftaláty, PVC a polycyklické aromatické uhlovodíky.
Náš texturovaný silikonový dudlík je navržen tak, aby napodoboval pocit maminčina prsu. Když jsme se rodičů zeptali, jak jejich děti na naše šidítka reagují, v průměru 98 % z nich odpovědělo, že jejich miminko dudlíky Philips Avent Ultra přijímá.
4.9
z 5
345
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
Barbora K.
10/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Super příjemné šidítko
Jsem mile překvapená jak moje dcera rychle přijala tento dudlíček, jiné mi odmítala.Materiál dudlíčku je velice jemný a měkký. Sterilizuje se opravdu jednoduše.Líbí se mi konstrukce dudlíčka -je pevná a zároveň lehká.Určitě doporučuji všem rodičúm co hledají kvalitní a přijemné šidítko.
Výhody
Měkky dudlíček a lehký do pusinky
Nevýhody
Dostávají se slinky nebo voda do vnitřku dudlíka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2024-12-10
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2024-12-10
Anna133
07/01/2026
Česká republika
Spokojená recenze
Dcera má seboreu a tento dudlík okamžitě přijala. Krásně jí sednul a byl zdušný a s odpovídajícího materiálu. Oceňuji sterilizátor jako součást balení. Dále je krásný design
Výhody
Skvělý materiál, sávička, sterilizátor, design
Nevýhody
Nenašla jsem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2024-12-07
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2024-12-07
akjamaj
04/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Dudlíky Philips AVENT Ultra soft
Dudlíky jsou vyrobené z moc příjemného materiálu s hebkým povrchem a pružným štítkem. Jsou lehoučké a jejich tvar je stejný z obou stran, takže nevadí, když se do pusinky vloží 'vzhůru nohama'. Velká výhoda je i sterilizační krabička, která je součástí balení a umožňuje údržbu dudlíků.
Výhody
kvalita zpracování, příjemný materiál, pěkný design
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2025-12-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2025-12-04
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.
Díly jsou z tvrdého plastu s výjimkou silikonového dudlíku (metoda hmotnostní bilance).
87 % respondentů souhlasilo s tím, že jejich dítě nemá po zahájení používání šidítka Philips Avent Ultra Soft podrážděnou pokožku (2023, n=201).
Spotřebitelský test z USA z roku 2023 potvrzuje 98% přijetí texturovaného sosáku Philips Avent používaného v našich šidítkách Ultra (n=201).
V porovnání s tradičními metodami sterilizace (vyvařování) dudlíků.
Z hygienických důvodů dudlík po každých 4 týdnech používání vyměňte.