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Umožňuje pokožce dítěte dýchat
Bez BPA
Balení 2 kusů, z 80 % z rostlinných materiálů*
6-18 měsíců
Otvory v kotouči kolem šidítka umožňují pokožce vašeho dítěte dýchat a udržují ji sušší pro maximální pohodlí.
Naše ortodontické dudlíky jsou navrženy z měkkého silikonu, který podporuje přirozené pohyby ústních svalů a pomáhá snižovat riziko vadného skusu. Úzký krček dudlíku je navržen tak, aby snižoval tlak mezi jazykem a patrem. Šidítka Philips Avent Ultra jsou nezávisle akreditovány Nadací pro zdraví ústní dutiny (Oral Health Foundation). Jsou vyrobeny ze 100 % z potravinářského silikonu, jsou odolnější a vydrží déle než gumové (latexové) dudlíky. Neobsahují BPA, BPS, ftaláty, PVC polycyklické aromatické uhlovodíky.
Náš texturovaný silikonový sosák je navržen tak, aby napodoboval pocit maminčina prsu. Když jsme se rodičů zeptali, jak jejich děti na naše šidítka reagují, v průměru 98 % z nich odpovědělo, že jejich miminko šidítka Philips Avent Ultra přijímá.
4.9
z 5
651
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
Sany K.
04/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Poprve s ultra air.
Dudlik testujeme u druheho ditete a poprve mame verzi ultra air na ktere dite reaguje skvele,hezky drzi v pusince,uklidnuje,nevyskutuje se zadna vyrazka v obdobi pouzivani. Verime produktu diky doporuceni ortodontistu. Diky sterilizacnimu pouzdru,ktere je soucasti baleni dudliky muzeme pravidelne a ihned sterilizovat. Celkovy desing produktu je vhodny jak pro holcicku tak chlapecka. Maminkam vrele doporucuji.
Výhody
Znama a overena znacka,doporuceni od ortodontistu, sterilizacni pouzdro
Nevýhody
Typ/tvar tohoto dudliku nemusi vsechny deti akcepotvat
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF087/17 ultra air
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF087/17 ultra air
Motášek 97
03/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Kvalitní dudlík
S dudlíkem jsme velmi spokojeni, vzhledově je velmi hezký, materiál je kvalitní. Nejvíce cením zpracování, protože je krásně vzdušný okolo pusinky, tudíž není důvod se bát otlaků a podráždění.
Výhody
Vzdušnost, vzhled, cena.
Nevýhody
Asi nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF087/17 ultra air
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF087/17 ultra air
lilienka
02/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Dudlík ultra air
Dudlík si moje dítě oblíbilo hned, krásně ho uklidňuje a drží v pusince i při usínání. Oceňuju, že je opravdu šetrný k pokožce — žádné otlaky ani zarudnutí kolem úst, což se nám u jiných dudlíků stávalo. Silikon je měkký a příjemný, dudlík je lehký a dobře sedí. Design je jednoduchý, ale hezký. Čištění je rychlé, dá se snadno sterilizovat a materiál je kvalitní a odolný. Za nás spolehlivý dudlík, ke kterému se rádi vracíme.
Výhody
dobře sedí v pusince, uklidňuje, šetrný k citlivé pokožce, měkký silikon, lehký a snadno se čistí
Nevýhody
může být dražší než jiné dudlíky, některým dětem nemusí sedět tvar
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF087/17 ultra air
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF087/17 ultra air
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.
Díly jsou z tvrdého plastu s výjimkou silikonového dudlíku (metoda hmotnostní bilance).
Na základě výsledků spotřebitelského testu v USA (2023, n=201).
Spotřebitelský test z USA z roku 2023 potvrzuje 98% přijetí texturovaného dudlíku Philips Avent používaného v našich dudlících Ultra (n=201).
V porovnání s tradičními metodami sterilizace (vyvařování) dudlíků.
Z hygienických důvodů dudlík po každých 4 týdnech používání vyměňte.