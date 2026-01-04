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Kryt svítí ve tmě
Bez BPA
Balení 2 kusů, z 80 % z rostlinných materiálů*
0–2 měsíce
Naše šidítko pro novorozence je speciálně navrženo tak, aby vyhovovalo malým pusinkám a tvářičkám. Díky své lehké konstrukci bez vroubků představuje ideální první šidítko a je vhodné pro děti do 6 měsíců. Tvar a velikost šidítka pomáhají dětem snadno přejít na naše řady šidítek Philips Avent Ultra Air a Ultra Soft, aby byly vždy uspokojeny jejich přirozené potřeby sání.
Naše ortodontické dudlíky jsou navrženy z měkkého silikonu, který podporuje přirozené pohyby ústních svalů a pomáhá snižovat riziko vadného skusu. Úzký krček dudlíku je navržen tak, aby snižoval tlak mezi jazykem a patrem. Dudlíky Philips Avent Ultra jsou nezávisle akreditovány Nadací pro zdraví ústní dutiny (Oral Health Foundation). Jsou vyrobeny ze 100 % z potravinářského silikonu, jsou odolnější a vydrží déle než gumové (latexové) dudlíky. Neobsahují BPA, BPS, ftaláty, PVC a polycyklické aromatické uhlovodíky.
Náš texturovaný silikonový dudlík je navržen tak, aby napodoboval pocit maminčina prsu. Když jsme se rodičů zeptali, jak jejich děti na naše šidítka reagují, v průměru 98 % z nich odpovědělo, že jejich miminko dudlíky Philips Avent Ultra přijímá.
4.9
z 5
173
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Radushka
04/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Super dudlík
Určitě doporučuji všem maminkám. Dudlík je měkký a pružný. Svítí v noci což je super když v noci hledáte dudlík ve tmě.
Výhody
Měkký, pružný, svítící
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF075/14 ultra start
Date of Use 2025-12-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF075/14 ultra start
Date of Use 2025-12-04
Sanyyy ku
04/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Dudlik ultra start nighttime
Dudlik ultra start nightime pouzivame hlavne v noci,kdy ho snadno najdeme v postylce,kdyz diteti vypadne z ust,diky tomu,ze sviti ve tme! Libi se nam take design a nase miminko ho prijmulo a dokaze ho uklidnit,je 0% BPA a je vyhovujici pro miminko 0-2mesice (i dale).
Výhody
Sviti ve tme,0 % BPA, znama a overena znacka
Nevýhody
Jiny typ savicky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF075/14 ultra start
Date of Use 2025-12-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF075/14 ultra start
Date of Use 2025-12-04
NikolaV.
02/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Lehkost a ještě svítí :)
Dudlík je velmi lehký, prodyšný, bez BPA a ortodontický (důležité, jelikož máme problém se zuby v rodině). Perfektní je, že svítí v noci, takže nemusíte rozsvítit a ihned jej najdete, starší vnímavější miminko si jej najde samo. Design bych trošku zjednodušila, ale to nemá vliv na funkci :)
Výhody
Svítí, je lehký, bez BPA, ortodontický
Nevýhody
vyšší cena, ocením čistší design
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF075/14 ultra start
Date of Use 2024-12-02
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF075/14 ultra start
Date of Use 2024-12-02
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.
Díly jsou z tvrdého plastu s výjimkou silikonového dudlíku (metoda hmotnostní bilance).
Spotřebitelský test z USA z roku 2023 potvrzuje 98% přijetí texturovaného sosáku Philips Avent používaného v našich šidítkách Ultra (n=201).
Na základě výsledků spotřebitelského testu v USA (2023, n=201).
V porovnání s tradičními metodami sterilizace (vyvařování) dudlíků.
Z hygienických důvodů dudlík po každých 4 týdnech používání vyměňte.