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Navrženo pro novorozence
Bez BPA
Balení 2 kusů, z 80 % z rostlinných materiálů*
0–2 měsíce
Naše šidítko pro novorozence je speciálně navrženo tak, aby vyhovovalo malým pusinkám a tvářičkám. Díky své lehké konstrukci bez vroubků představuje ideální první šidítko a je vhodné pro děti do 6 měsíců. Tvar a velikost šidítka pomáhají dětem snadno přejít na naše řady šidítek Philips Avent Ultra Air a Ultra Soft, aby byly vždy uspokojeny jejich přirozené potřeby sání.
Naše ortodontické, symetrické, měkké silikonové dudlíky jsou navrženy pro přirozený vývoj ústní dutiny.
Náš texturovaný silikonový sosák je navržen tak, aby napodoboval pocit maminčina prsu. Když jsme se rodičů zeptali, jak jejich děti na naše šidítka reagují, v průměru 98 % z nich odpovědělo, že jejich miminko šidítka Philips Avent Ultra přijímá.
4.9
z 5
173
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Radushka
04/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Super dudlík
Určitě doporučuji všem maminkám. Dudlík je měkký a pružný. Svítí v noci což je super když v noci hledáte dudlík ve tmě.
Výhody
Měkký, pružný, svítící
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF075/14 ultra start
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF075/14 ultra start
Sanyyy ku
04/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Dudlik ultra start nighttime
Dudlik ultra start nightime pouzivame hlavne v noci,kdy ho snadno najdeme v postylce,kdyz diteti vypadne z ust,diky tomu,ze sviti ve tme! Libi se nam take design a nase miminko ho prijmulo a dokaze ho uklidnit,je 0% BPA a je vyhovujici pro miminko 0-2mesice (i dale).
Výhody
Sviti ve tme,0 % BPA, znama a overena znacka
Nevýhody
Jiny typ savicky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF075/14 ultra start
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF075/14 ultra start
NikolaV.
02/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Lehkost a ještě svítí :)
Dudlík je velmi lehký, prodyšný, bez BPA a ortodontický (důležité, jelikož máme problém se zuby v rodině). Perfektní je, že svítí v noci, takže nemusíte rozsvítit a ihned jej najdete, starší vnímavější miminko si jej najde samo. Design bych trošku zjednodušila, ale to nemá vliv na funkci :)
Výhody
Svítí, je lehký, bez BPA, ortodontický
Nevýhody
vyšší cena, ocením čistší design
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF075/14 ultra start
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF075/14 ultra start
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.
Díly jsou z tvrdého plastu s výjimkou silikonového sosáku (metoda hmotnostní bilance).
Spotřebitelský test z USA z roku 2023 potvrzuje 98% přijetí texturovaného sosáku Philips Avent používaného v našich šidítkách Ultra (n=201).
V porovnání s tradičními metodami sterilizace (vyvařování) šidítek.
Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte.