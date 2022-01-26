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Ukončeno
1 lahev
260 ml
Dudlík s pomalým průtokem
1m+
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve.
Dudlík má ultra měkkou strukturu, aby připomínal přirozený tvar a povrch prsu.
Antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil v lahvi nikoli do bříška dítěte, což snižuje riziko koliky a nepohodlí.
4.8
z 5
370
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
LeaK
26/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Láhev na mléko
pro druhého syna, roky používáme u prvorozeného..Umýváno v myčce
Výhody
Synovi vyhovuje
Nevýhody
Omyly se číslice označující ml u předchozího výrobku, uvidíme co tato láhev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF070/22 Dětská lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF070/22 Dětská lahev Natural
Niki.barty
25/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Dětská lahev Natural
Milujeme lahvičky natural, jsou lehké, dobře se myjí, občas i nějaký tvrdý pád přežijí :) roztomilé obrázky už jsou bonusem :)
Výhody
Lehkost, tvar dudlíku i lahvičky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF070/24 Dětská lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF070/24 Dětská lahev Natural
Syčák
15/05/2021
Česká republika
Skvělá lahev
Máme odsávačku Avent, a už nestačila lahvička 125ml, vše na sebe krásně pasuje. Líbil se nám hrošík, tak už je doma. Dobře se vymývá.
Výhody
Kompatibilita se všemi produkty Avent
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF070/22 Dětská lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF070/22 Dětská lahev Natural
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011
Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.