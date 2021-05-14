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  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením

Ukončeno

Philips AventDětská lahev Natural

SCF036/17

4.9
| (113) Recenze | 98% Doporučuje tento produkt
Snadná kombinace s kojením
Naše láhev Natural s měkkým a nepropadávajícím se žebrovaným dudlíkem je navržena pro rostoucí miminka. Okvětní lístky a přirození tvar dudlíku umožňují přirozené přisátí a usnadňují tak zkombinování kojení a krmení z láhve.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Přirozené přisátí

Snadná kombinace s kojením

  • 1 lahev

  • 330 ml

  • Dudlík s rychlým průtokem

  • od 6 měsíců

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve.

Jemný a hladký silikon pro měnící se potřeby vašeho dítěte

Dudlík je hladký a odolný proti rozkousání a je navržen pro rostoucí děti s měnícími se potřebami.

Flexibilní design, žebrovaný dudlík

Flexibilní design, žebrovaný dudlík

Okvětní lístky v dudlíku umožňují flexibilitu bez propadání pro nepřerušované krmení.

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

113

Recenze

98%

Doporučuje tento produkt

4

14/05/2021

Česká republika

Česká republika

Super lahev

Mam vyzkousenou tuto i lahev classic a obe jsou výborné. Tato ma savicku vice podobnou bradavce .

Výhody

Dobre se drzi miminku,savicka tvarem velmi podobna bradavce.

Nevýhody

Casem se omyje odmerka vody.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF036/17 Dětská lahev Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF036/17 Dětská lahev Natural

31/07/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Naprostá spokojenost,syn nemá bolesti bříška

Láhve a savičky od značky Phillips doporučuji všem maminkám malých dětí. Žádné bolesti bříška nás už netrápí.

Výhody

Kvalitní výrobek

Nevýhody

Dražší,ale kvalitní

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF036/17 Dětská lahev Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF036/17 Dětská lahev Natural

20/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výborná lahvička

Na základě kladných recenzí jsem zvolila tento produkt, a i já mohu tento produkt doporučit. Hezká a ergonomická láhev. Jemný dudlík ve tvaru bradavky. Snadné čištění.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF036/17 Dětská lahev Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF036/17 Dětská lahev Natural

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  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

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