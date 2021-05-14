Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
1 lahev
330 ml
Dudlík s rychlým průtokem
od 6 měsíců
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve.
Dudlík je hladký a odolný proti rozkousání a je navržen pro rostoucí děti s měnícími se potřebami.
Okvětní lístky v dudlíku umožňují flexibilitu bez propadání pro nepřerušované krmení.
4.9
z 5
113
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
KotkovaLenka
14/05/2021
Česká republika
Super lahev
Mam vyzkousenou tuto i lahev classic a obe jsou výborné. Tato ma savicku vice podobnou bradavce .
Výhody
Dobre se drzi miminku,savicka tvarem velmi podobna bradavce.
Nevýhody
Casem se omyje odmerka vody.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF036/17 Dětská lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF036/17 Dětská lahev Natural
Zebřička
31/07/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Naprostá spokojenost,syn nemá bolesti bříška
Láhve a savičky od značky Phillips doporučuji všem maminkám malých dětí. Žádné bolesti bříška nás už netrápí.
Výhody
Kvalitní výrobek
Nevýhody
Dražší,ale kvalitní
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF036/17 Dětská lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF036/17 Dětská lahev Natural
mam-mon
20/05/2020
Česká republika
Výborná lahvička
Na základě kladných recenzí jsem zvolila tento produkt, a i já mohu tento produkt doporučit. Hezká a ergonomická láhev. Jemný dudlík ve tvaru bradavky. Snadné čištění.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF036/17 Dětská lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF036/17 Dětská lahev Natural
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011