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  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením

Ukončeno

Philips AventDětská lahev Natural

SCF033/17

4.8
| (370) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt
Snadná kombinace s kojením
Naše láhev Natural s mimořádně měkkým dudlíkem věrněji připomíná maminčin prs. Široký dudlík ve tvaru prsu s flexibilní spirálovitou konstrukcí a okvětními lístky umožňuje přirozené přisátí a usnadňuje tak zkombinování kojení a krmení z láhve.
Zobrazit všechny výhody
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Přirozené přisátí

Snadná kombinace s kojením

  • 1 lahev

  • 260 ml

  • Dudlík s pomalým průtokem

  • 1m+

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve.

Mimořádně měkký dudlík navržený připomínající přirozený tvar a povrch prsu

Mimořádně měkký dudlík navržený připomínající přirozený tvar a povrch prsu

Dudlík má ultra měkkou strukturu, aby připomínal přirozený tvar a povrch prsu.

Flexibilní spirálová konstrukce kombinovaná s okvětními lístky

Flexibilní spirálová konstrukce kombinovaná s okvětními lístky

Antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil v lahvi nikoli do bříška dítěte, což snižuje riziko koliky a nepohodlí.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

370

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

26/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Láhev na mléko

pro druhého syna, roky používáme u prvorozeného..Umýváno v myčce

Výhody

Synovi vyhovuje

Nevýhody

Omyly se číslice označující ml u předchozího výrobku, uvidíme co tato láhev

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF070/22 Dětská lahev Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF070/22 Dětská lahev Natural

25/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Dětská lahev Natural

Milujeme lahvičky natural, jsou lehké, dobře se myjí, občas i nějaký tvrdý pád přežijí :) roztomilé obrázky už jsou bonusem :)

Výhody

Lehkost, tvar dudlíku i lahvičky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF070/24 Dětská lahev Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF070/24 Dětská lahev Natural

15/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělá lahev

Máme odsávačku Avent, a už nestačila lahvička 125ml, vše na sebe krásně pasuje. Líbil se nám hrošík, tak už je doma. Dobře se vymývá.

Výhody

Kompatibilita se všemi produkty Avent

Nevýhody

Žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF070/22 Dětská lahev Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF070/22 Dětská lahev Natural

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011

  2. Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.