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  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením

Ukončeno

Philips AventDětská lahev Natural

SCF031/17

4.9
| (251) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Snadná kombinace s kojením
Naše láhev Natural s mimořádně měkkým dudlíkem věrněji připomíná maminčin prs. Široký dudlík ve tvaru prsu s flexibilní spirálovitou konstrukcí a okvětními lístky umožňuje přirozené přisátí a usnadňuje tak zkombinování kojení a krmení z láhve.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Přirozené přisátí

Snadná kombinace s kojením

  • 1 lahev

  • 125 ml

  • Dudlík s novorozeneckým průtokem

  • 0m+

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve.

Mimořádně měkký dudlík navržený připomínající přirozený tvar a povrch prsu

Mimořádně měkký dudlík navržený připomínající přirozený tvar a povrch prsu

Dudlík má ultra měkkou strukturu, aby připomínal přirozený tvar a povrch prsu.

Flexibilní spirálová konstrukce kombinovaná s okvětními lístky

Flexibilní spirálová konstrukce kombinovaná s okvětními lístky

Antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil v lahvi nikoli do bříška dítěte, což snižuje riziko koliky a nepohodlí.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

251

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

2

18/05/2022

Česká republika

Česká republika

Lahvičku doporučuji

Lahvička je speciálně tvarovaná tak, že připomíná prso. Ideální pro začáteční pití z láhve nebo kombinované pití z láhve a kojení. Má taky anticolic systém, co si myslím je v dnešní době nezbytnost u lahví i dudlíku. Spokojenost.

Výhody

Anticolic system, tvar

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF030/17 Dětská lahev Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF030/17 Dětská lahev Natural

13/01/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek je skvělý pro kojence

Dítě nemá díky této lahvičce problém s přechodem mezi kojením a krmením z láhve.

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF030/17 Dětská lahev Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF030/17 Dětská lahev Natural

13/01/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Super

Na doporučení jiných maminek. A hodnocení na internetu.

Výhody

Váha kvalita

Nevýhody

Zatím žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF030/17 Dětská lahev Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF030/17 Dětská lahev Natural

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011

  2. Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.