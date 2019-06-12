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Ukončeno
2 lahve
125 ml + 260 ml
Dudl. s nov. pr. + dudl. s pom. pr.
0 m+ a 1 m+
Náš antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil do láhve a nikoli do bříška dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí. Během krmení se v savičce ohýbá ventil, který umožňuje proudění vzduchu do zadní části lahve a zabraňuje vzniku podtlaku. Tím udržuje vzduch v láhvi mimo bříško dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí.
Antikoliková savička Philips Avent snižuje podrážděné chování. U dětí krmených pomocí antikolikové savičky Philips Avent bylo pozorováno o 60 % méně podrážděného chování v noci než u dětí krmených konkurenční antikolikovou savičkou.*
Tvar savičky umožňuje bezpečné uzavření láhve a textura zabraňuje stlačení savičky pro pohodlné krmení bez přerušení.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Anita92
12/06/2019
România
Produs usor de folosit
Recenzie din campania Philips Avent. Am avut placerea sa folosesc produsele de la Avent cu copii prietenilor si m am hotarat sa cumpar suseze,biberoane pentru atunci cand o sa avem si noi un bebe, care sper sa vina in curand.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD805/01 Set cadou cu biberoane anti-colici
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD805/01 Set cadou cu biberoane anti-colici
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011
Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem krmeným konkurenční lahví.
Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušení krmení.
Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.