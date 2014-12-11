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Ukončeno

Philips AventNeoprenová taška Avent ThermaBag

SCD150/72

4.2
| (5) Recenze | 80% Doporučuje tento produkt
Krmení na cestách
Do elegantní tašky Avent ThermaTote se vejdou 2 lahve Avent, 2 hrnečky Magic Cup anebo 4 pohárky VIA. Její dvojitá izolační vrstva uchová mléko studené nebo vodu teplou až po dobu čtyř hodin. Taška je lehká, kompaktní a praktická na cesty.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Určena pro úschovu lahví, pohárků VIA a hrnečků Magic Cup

Krmení na cestách

  • Modrá

Spolehlivě udržuje obsah lahve studený nebo teplý

Spolehlivě udržuje obsah lahve studený nebo teplý

Pro uložení studeného odsátého mateřského nebo kojeneckého mléka nebo převařené horké vody po dobu až 4 hodin.

Široký nastavitelný ramenní popruh

Taška Philips Avent Urban má široký nastavitelný ramenní popruh, který zajišťuje optimální pohodlí při nošení

Určena pro úschovu lahví Avent, pohárků VIA a hrnečků Magic Cup

Určena pro úschovu lahví Avent, pohárků VIA a hrnečků Magic Cup

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

5

Recenze

80%

Doporučuje tento produkt

4
3
2

11/12/2014

Polska

Polska

Funkcjonalny, wygodny plecak w sam raz na spacer z dzieckiem

Moja znajoma ma ten plecak i bardzo go sobie chwali, dlatego, ze jest pojemny i może do niego zmieścić wszystko co potrzebne maluszkowi do wyjścia na spacer. Plecak długo utrzymuje ciepło butelek z napojami i jedzeniem dla dziecka. Poza tym jest wygodny i ładnie wykonany.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD138/69 Plecak firmy Avent

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD138/69 Plecak firmy Avent

11/12/2014

Polska

Polska

Bardzo wygodny :)

Bardzo wygodny plecak. Przydatny dla osób, które uwielbiają podróże. :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD138/70 Plecak firmy Avent

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD138/70 Plecak firmy Avent

05/11/2013

Polska

Polska

Super torba

Najlepsza torba z dostępnych na rynku. Chyba jako jedyna trzyma temperaturę schowanego w niej pokarmu przez ok 4 godz. Do tego ładnie wygląda.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent

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  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 