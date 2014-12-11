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  • Jedna taška, dvojí vzhled
  • Jedna taška, dvojí vzhled
  • Jedna taška, dvojí vzhled
  • Jedna taška, dvojí vzhled
  • Jedna taška, dvojí vzhled
  • Jedna taška, dvojí vzhled

Ukončeno

Philips AventTaška Avent Urban Bag

SCD148/50

4.2
| (5) Recenze | 80% Doporučuje tento produkt
Jedna taška, dvojí vzhled
Taška Philips Avent Urban SCD148/50 má dvě elegantní přední chlopně, které změní vzhled tašky podle ročního období anebo vašeho oblečení. Nabízí všechny funkce dětské tašky Avent.
Zobrazit všechny výhody

Jednoduchá změna designu výměnou přední chlopně

Jedna taška, dvojí vzhled

  • Hnědá

Spolehlivě udržuje obsah lahve studený nebo teplý

Spolehlivě udržuje obsah lahve studený nebo teplý

Pro uložení studeného odsátého mateřského nebo kojeneckého mléka nebo převařené horké vody po dobu až 4 hodin.

Volba ze dvou chlopní na zip - dvojí vzhled v jednom

Volba ze dvou chlopní na zip - dvojí vzhled v jednom

Lehké otíratelné mikrovlákno

Lehké otíratelné mikrovlákno

Mikrovlákno je lehké a snadno se čistí.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

5

Recenze

80%

Doporučuje tento produkt

4
3
2

11/12/2014

Polska

Polska

Funkcjonalny, wygodny plecak w sam raz na spacer z dzieckiem

Moja znajoma ma ten plecak i bardzo go sobie chwali, dlatego, ze jest pojemny i może do niego zmieścić wszystko co potrzebne maluszkowi do wyjścia na spacer. Plecak długo utrzymuje ciepło butelek z napojami i jedzeniem dla dziecka. Poza tym jest wygodny i ładnie wykonany.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD138/69 Plecak firmy Avent

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD138/69 Plecak firmy Avent

11/12/2014

Polska

Polska

Bardzo wygodny :)

Bardzo wygodny plecak. Przydatny dla osób, które uwielbiają podróże. :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD138/70 Plecak firmy Avent

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD138/70 Plecak firmy Avent

05/11/2013

Polska

Polska

Super torba

Najlepsza torba z dostępnych na rynku. Chyba jako jedyna trzyma temperaturę schowanego w niej pokarmu przez ok 4 godz. Do tego ładnie wygląda.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu