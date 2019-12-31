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Ukončeno

ShoqBoxbezdrátový přenosný reproduktor

SB500M/00

4.6

| (8) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Extrémní hlasitost

Odolný přenosný reproduktor Philips ShoqBox SB500 je dokonalým zařízením pro ty, kdo chtějí mít svou muziku stále u sebe, kamkoli se hnou. Mimořádná hlasitost se snoubí s dunivými basy, zatímco světlo LED pulzuje do rytmu hudby.

Zobrazit všechny výhody

Extrémní hlasitost

  • Bluetooth®

  • Odolný proti vodě i nárazu

  • Vícebarevná světla

Vestavěný mikrofon pro volání hands-free

Díky vestavěnému mikrofonu funguje tento reproduktor také jako hlasitý telefon. Při příchozím hovoru se hudba ztlumí a můžete mluvit přes reproduktor. Můžete zavolat domů. Nebo zavolat známému z večírku. Ať tak nebo tak, funguje to skvěle.

Rozsviťte světla! Vícebarevné LED žárovky pulsují do rytmu.

Rozsviťte světla! Vícebarevné LED žárovky pulsují do rytmu.

Vstupte do záře světel a pociťte výkon tepajících rytmů a oslnivých světel. Jedinečné vícebarevné LED žárovky pulzují do rytmu hudby, oživují ji a dodávají večírkům nový rozměr. A nebo si raději zatančíte potmě? I to je skvělé – stačí přepnout a světla zhasnou.

Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

8

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

2
1

31/12/2019

Polska

Polska

ok

Czy na imprezę to trochę przesada. :) Na działkę się nadaje. Fakt bateria mogłaby być lepsza. Jakość dźwięku - inni mogą naśladować Philipsa pod tym względem.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum použití 2019-11-30

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum použití 2019-11-30

14/01/2019

Polska

Polska

Bardzo ciekawy i oryginalny kształt

Głośnik jak za taka cenę jest ok , gra czysto i przyjemnie dla ucha. Potrafi być bardzo głośny po odpaleniu dodatkowej funkcji SHOQ.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

04/08/2024

Україна

Україна

Чудова колонка

Користуюсь вже 5 років. Дуже задоволений. Гучний та якісний звук. З мінусів, на цей час вже застаріла micro usb зарядка.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Datum použití 2022-08-04

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Datum použití 2022-08-04

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu