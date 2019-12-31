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Ukončeno
Extrémní hlasitost
Odolný přenosný reproduktor Philips ShoqBox SB500 je dokonalým zařízením pro ty, kdo chtějí mít svou muziku stále u sebe, kamkoli se hnou. Mimořádná hlasitost se snoubí s dunivými basy, zatímco světlo LED pulzuje do rytmu hudby.
Bluetooth®
Odolný proti vodě i nárazu
Vícebarevná světla
Díky vestavěnému mikrofonu funguje tento reproduktor také jako hlasitý telefon. Při příchozím hovoru se hudba ztlumí a můžete mluvit přes reproduktor. Můžete zavolat domů. Nebo zavolat známému z večírku. Ať tak nebo tak, funguje to skvěle.
Vstupte do záře světel a pociťte výkon tepajících rytmů a oslnivých světel. Jedinečné vícebarevné LED žárovky pulzují do rytmu hudby, oživují ji a dodávají večírkům nový rozměr. A nebo si raději zatančíte potmě? I to je skvělé – stačí přepnout a světla zhasnou.
Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.
4.6
z 5
8
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
jacek7834
31/12/2019
Polska
ok
Czy na imprezę to trochę przesada. :) Na działkę się nadaje. Fakt bateria mogłaby być lepsza. Jakość dźwięku - inni mogą naśladować Philipsa pod tym względem.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum použití 2019-11-30
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum použití 2019-11-30
Łuki03
14/01/2019
Polska
Bardzo ciekawy i oryginalny kształt
Głośnik jak za taka cenę jest ok , gra czysto i przyjemnie dla ucha. Potrafi być bardzo głośny po odpaleniu dodatkowej funkcji SHOQ.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
SpiceX
04/08/2024
Україна
Чудова колонка
Користуюсь вже 5 років. Дуже задоволений. Гучний та якісний звук. З мінусів, на цей час вже застаріла micro usb зарядка.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець
Datum použití 2022-08-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець
Datum použití 2022-08-04