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Ukončeno
Břity MultiPrecision
Povrch zabraňující tření
Hlavy MultiFlex
Ochranný režim
Oholte se rychle a hladce. Břity MultiPrecision zvednou dlouhé i krátké vousy a oholí je – stejně jako cokoli, co zbývá ze strniště – jen několika málo tahy.
Speciální vrstva, která kryje holicí kroužky, je navržena tak, aby snižovala tření na pokožce a umožňovala hladké a plynulé holení minimalizující podráždění pokožky.
Pětisměrné hlavy Flex s 5 nezávislými směry pohybu sledují kontury vašeho obličeje a umožňují, aby holicí strojek klouzal po pokožce hladce a s co nejmenším odporem.
4.7
z 5
241
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
ZelenE
15/05/2022
Česká republika
Strojek pro rychlé a perfektní oholení
Již druhý elektrický holící strojek od Philips a obrovský rozdíl k lepšímu oproti předchozímu staršímu typu. Holí opravdu rychle, bez podráždění pokožky a dá se holit i za mokra. Přehledný displej, dlouhá výdrž baterie.
Výhody
Nedráždí pokožku, holení za mokra, dokonalé oholení.
Nevýhody
Nedokáže oholit dlouhé vousy. Prvně se musí zastřihnout zastřihovačem, pak až se dá rychle oholit krátké strniště.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 6000 S6630/11 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 6000 S6630/11 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Kackemis
10/05/2022
Česká republika
Perfektní holení
Manželovi jsem koupila tento holicí strojek loni k Vánocům. Sice měl starší typ také od Philips, nechtěl ho vyměnit, ale po prvním vyzkoušení šel starý na chalupu. Pochvaluje si komfortní hladké holení, snadnou výměnu hlavic, rychlé dobíjení, dlouhou výdrž baterie po nabití a celkově jeho snadné čištění.
Výhody
Vše výše zmíněné
Nevýhody
Nejsou
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 6000 S6630/11 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 6000 S6630/11 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Ozzák
29/04/2022
Česká republika
Dobrá ergonomie.
Dobře kopíruje tvář. Rychlost holení. Dlouhá výdrž baterie.
Výhody
Snadná údržba.
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 6000 S6620/11 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 6000 S6620/11 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025