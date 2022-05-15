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  • Snižuje podráždění pokožky
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  • Snižuje podráždění pokožky
  • Snižuje podráždění pokožky
  • Snižuje podráždění pokožky
  • Snižuje podráždění pokožky
  • Snižuje podráždění pokožky
  • Snižuje podráždění pokožky
  • Snižuje podráždění pokožky
  • Snižuje podráždění pokožky
  • Snižuje podráždění pokožky
  • Snižuje podráždění pokožky
  • Snižuje podráždění pokožky
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  • Snižuje podráždění pokožky
  • Snižuje podráždění pokožky
  • Snižuje podráždění pokožky
  • Snižuje podráždění pokožky
  • Snižuje podráždění pokožky
  • Snižuje podráždění pokožky
  • Snižuje podráždění pokožky
  • Snižuje podráždění pokožky
  • Snižuje podráždění pokožky
  • Snižuje podráždění pokožky

Ukončeno

Shaver series 6000Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

S6630/11

4.7
| (241) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt
Snižuje podráždění pokožky
Řada Philips 6000 zajistí dokonale hladké oholení a současně omezuje podráždění pokožky. Má vrstvu zamezující tření, která tvoří hladký povrch a bez potíží klouže po pokožce, kterou díky tomu méně dráždí.
Zobrazit všechny výhody
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

díky vrstvě zamezující tření

Snižuje podráždění pokožky

  • Břity MultiPrecision

  • Povrch zabraňující tření

  • Hlavy MultiFlex

  • Ochranný režim

Břity MultiPrecision holí účinně i krátké strniště

Břity MultiPrecision holí účinně i krátké strniště

Oholte se rychle a hladce. Břity MultiPrecision zvednou dlouhé i krátké vousy a oholí je – stejně jako cokoli, co zbývá ze strniště – jen několika málo tahy.

Povrch zabraňující tření pro hladké oholení bez námahy

Povrch zabraňující tření pro hladké oholení bez námahy

Speciální vrstva, která kryje holicí kroužky, je navržena tak, aby snižovala tření na pokožce a umožňovala hladké a plynulé holení minimalizující podráždění pokožky.

Pětisměrné sledování kontur pro pohodlné holení

Pětisměrné sledování kontur pro pohodlné holení

Pětisměrné hlavy Flex s 5 nezávislými směry pohybu sledují kontury vašeho obličeje a umožňují, aby holicí strojek klouzal po pokožce hladce a s co nejmenším odporem.

Technické specifikace

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Recenze

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4.7

z 5

241

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

15/05/2022

Česká republika

Česká republika

Strojek pro rychlé a perfektní oholení

Již druhý elektrický holící strojek od Philips a obrovský rozdíl k lepšímu oproti předchozímu staršímu typu. Holí opravdu rychle, bez podráždění pokožky a dá se holit i za mokra. Přehledný displej, dlouhá výdrž baterie.

Výhody

Nedráždí pokožku, holení za mokra, dokonalé oholení.

Nevýhody

Nedokáže oholit dlouhé vousy. Prvně se musí zastřihnout zastřihovačem, pak až se dá rychle oholit krátké strniště.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 6000 S6630/11 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 6000 S6630/11 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Perfektní holení

Manželovi jsem koupila tento holicí strojek loni k Vánocům. Sice měl starší typ také od Philips, nechtěl ho vyměnit, ale po prvním vyzkoušení šel starý na chalupu. Pochvaluje si komfortní hladké holení, snadnou výměnu hlavic, rychlé dobíjení, dlouhou výdrž baterie po nabití a celkově jeho snadné čištění.

Výhody

Vše výše zmíněné

Nevýhody

Nejsou

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 6000 S6630/11 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 6000 S6630/11 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

29/04/2022

Česká republika

Česká republika

Dobrá ergonomie.

Dobře kopíruje tvář. Rychlost holení. Dlouhá výdrž baterie.

Výhody

Snadná údržba.

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 6000 S6620/11 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 6000 S6620/11 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 