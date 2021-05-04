3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
Systém břitů MultiPrecision
Hlavy Flex s otáčením v pěti směrech
Nástavec pro tvarování brady SmartClick
Oholte se do hladka bez škrábanců nebo říznutí. Systém přesných břitů MultiPrecision se zaobleným profilem hlavy hladce klouže po tváři a chrání vaši pokožku.
Vyberte si způsob holení. S těsněním Aquatec Wet & Dry si můžete vybrat rychlé, ale přesto pohodlné suché holení. Nebo se můžete holit na mokro – s použitím gelu nebo pěny – i ve sprše.
Holte husté části vousů ještě rychleji díky 20% nárůstu výkonu po aktivaci režimu Turbo+.
Ocenění
4.5
z 5
649
Recenze
89%
Doporučuje tento produkt
sed11
04/05/2021
Česká republika
výrobek Philips Shaver series 5000
nejlepší holící strojek jaký jsem dosud měl !!!!!!!
Výhody
prostě holí
Nevýhody
nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5672/41 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5672/41 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
M66M
29/12/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Nečekaně skvělý výrobek
Po letech jsem přešel na elektrický holicí strojek a jsem naprosto spokojen. Holení je rychlé a tvář dokonale hladká. Na jedno nabití mi přístroj vydrží týden.
Výhody
Bezdrátový provoz, výdrž baterie
Nevýhody
Zatím jsem nenašel
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5420/06 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5420/06 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Jenda U
08/12/2020
Česká republika
Radost z holení
Holil jsem se planžetovými strojky, protože před mnoha lety mi pevná rotační hlavice nevyhovovala. Rozhodl jsem se nyní pro tento výrovek a po více jak roce jsem velmi spokojený.
Výhody
Přizpůsobuje holení tvaru tváře, holí jemně, poradí si i s trochu delšími vousy. Baterie má velkou výdrž. Strojek se perfektně umyje pod tekoucí vodou.
Nevýhody
Nic mě nenapadá.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5400/06 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5400/06 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025
Chrání 10krát lépe než běžný břit – testováno v Německu v roce 2015, po 21 dnech zvykání
O 20 % vyšší výkon – proti používání s vypnutým režimem Turbo+