VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Go to promotion

Letní slevy až 44 %

Zobrazit nabídku

  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce

Ukončeno

Shaver series 5000Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

S5588/38

4.6
| (1337) Recenze | 92% Doporučuje tento produkt
Účinné holení a šetrnost k pokožce
Holicí strojek Philips řady 5000 se stará o účinné oholení a nyní dokáže zastřihnout jedním tahem ještě více chloupků*. Je vybaven progresivní technologií SkinIQ, což mu umožňuje vnímat a přizpůsobovat se hustotě chloupků a dopřát tak větší pohodlí vaší pokožce.
Zobrazit všechny výhody
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

s technologií SkinIQ

Účinné holení a šetrnost k pokožce

  • Břity SteelPrecision

  • Senzor Power Adapt

  • Flexibilní hlavy 360-D

  • Integrovaný výklopný zastřihovač

Větší zastřihovací výkon v každém tahu

Větší zastřihovací výkon v každém tahu

Díky až 90 000 střihům za minutu oholí silné, ale jemné břity SteelPrecision holicího strojku Philips jedním tahem více vousů**, což vám zajistí čisté a pohodlné holení.

Holicí strojek, který zkrotí každý vous

Holicí strojek, který zkrotí každý vous

Elektrický holicí strojek má inteligentní senzor vousů, který zjišťuje hustotu chloupků 125krát za sekundu. Technologie automaticky přizpůsobuje střihací výkon, čímž umožňuje snadné a jemné holení.

Kopíruje obrysy vaší tváře

Kopíruje obrysy vaší tváře

Elektrický holicí strojek Philips je navržený, aby kopíroval obrysy vašeho obličeje a jeho zcela flexibilní hlavy se otáčí o 360 stupňů, což vám zajistí důkladné a pohodlné oholení.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

1337

Recenze

92%

Doporučuje tento produkt

25/07/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Hol.strojek Philips série 5000

Po 14-ti letech jsem vyměnil hol.strojek Philips za nový a jsem nadšený. Holení je perfektní, rychlejší a bez podráždění kůže. Naprostá spokojenost! Děkuji Vám

Výhody

Perfektní oholení

Nevýhody

Nenašel jsem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Date of Use 2026-07-07

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Date of Use 2026-07-07

26/06/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

vyborny strojek

lehky do ruky ,skvele brity dlouha vydrz baterie ,elegantni

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver Series 5000 S5883/10 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Date of Use 2026-06-02

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver Series 5000 S5883/10 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Date of Use 2026-06-02

17/06/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělý

Byl to dárek. Tak zatím nevím. Ale předpokládám, že se líbí. Sám používám jiný typ.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Date of Use 2026-06-01

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Date of Use 2026-06-01

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 

  1. Testováno ve srovnání s řadou Philips 3000.