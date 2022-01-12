VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Go to promotion

Letní slevy až 44 %

Zobrazit nabídku

  • Čisté, hladké a rychlé oholení
  • Čisté, hladké a rychlé oholení
  • Čisté, hladké a rychlé oholení
  • Čisté, hladké a rychlé oholení
  • Čisté, hladké a rychlé oholení
  • Čisté, hladké a rychlé oholení
  • Čisté, hladké a rychlé oholení
  • Čisté, hladké a rychlé oholení
  • Čisté, hladké a rychlé oholení
  • Čisté, hladké a rychlé oholení
  • Čisté, hladké a rychlé oholení
  • Čisté, hladké a rychlé oholení
  • Čisté, hladké a rychlé oholení
  • Čisté, hladké a rychlé oholení
  • Čisté, hladké a rychlé oholení
  • Čisté, hladké a rychlé oholení
  • Čisté, hladké a rychlé oholení
  • Čisté, hladké a rychlé oholení

Ukončeno

Shaver series 5000Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

S5550/44

4.5
| (629) Recenze | 91% Doporučuje tento produkt

2 Ocenění

Čisté, hladké a rychlé oholení
Holicí strojek řady 5000 dodá vaší každodenní rutině rychlost díky systému břitů MultiPrecision a plně omyvatelným hlavám.
Zobrazit všechny výhody
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Chrání 10x lépe než běžná žiletka*

Čisté, hladké a rychlé oholení

  • Systém břitů MultiPrecision

  • Hlavy Flex s otáčením v pěti směrech

  • Zastřihovač a nosní zastřihovač

Zakulacená hlava hladce klouže a chrání vaši pokožku

Zakulacená hlava hladce klouže a chrání vaši pokožku

Oholte se do hladka bez škrábanců nebo říznutí. Systém přesných břitů MultiPrecision se zaobleným profilem hlavy hladce klouže po tváři a chrání vaši pokožku.

Systém Aquatec zajistí pohodlné suché nebo osvěžující mokré oholení

Systém Aquatec zajistí pohodlné suché nebo osvěžující mokré oholení

Vyberte si způsob holení. S těsněním Aquatec Wet & Dry si můžete vybrat rychlé, ale přesto pohodlné suché holení. Nebo se můžete holit na mokro – s použitím gelu nebo pěny – i ve sprše.

Rychlé oholení hustých částí vousů s výkonem vyšším o 20 %

Rychlé oholení hustých částí vousů s výkonem vyšším o 20 %

Holte husté části vousů ještě rychleji díky 20% nárůstu výkonu po aktivaci režimu Turbo+.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Ocenění

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

629

Recenze

91%

Doporučuje tento produkt

12/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výborný výrobek

Je pravda, že žiletkou nebo břitvou je holení lepší. Ale zase hrozí pořezání. A navíc broušení břitvy chce praxi. Philips je bezproblémový, nehroz, že se s ním pořežu a mohu se holit třeba u snídaně. Takže mohu jen doporučit.

Výhody

Tichý, přenosný, velká plocha holících hlav

Nevýhody

Oproti nové žiletce ne tak hladké holení.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5572/06 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5572/06 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

06/11/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

S5100/06

Strojek má jednoduché ovládání, dobře oholí a dobře se drží.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5100/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5100/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

17/09/2021

Česká republika

Česká republika

Výrobek dobrý

dárek, který potěšil , skvělé oholení pro každý den

Výhody

kdekoliv oholit ,bez potřeby energie, pokud je plně nabitý

Nevýhody

žádná

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5130/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5130/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 

  1. Chrání 10krát lépe než běžný břit – testováno v Německu v roce 2015, po 21 dnech zvykání

  2. O 20 % vyšší výkon – proti používání s vypnutým režimem Turbo+