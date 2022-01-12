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Ukončeno
Systém břitů MultiPrecision
Hlavy Flex s otáčením v pěti směrech
Přesný zastřihovač SmartClick
Oholte se rychle a hladce. Náš systém břitů MultiPrecision nadzdvihává a holí všechny vousy i zbývající strniště – pouhými několika tahy.
5směrné ohebné hlavy, které se nezávisle pohybují v 5 směrech, zajišťují hladké holení těsně u pokožky, takže se rychle oholíte i na krku a na čelisti.
Stačí vysunout holicí hlavu a můžete ji důkladně opláchnout pod tekoucí vodou.
Ocenění
4.5
z 5
629
Recenze
91%
Doporučuje tento produkt
titanic1102
12/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výborný výrobek
Je pravda, že žiletkou nebo břitvou je holení lepší. Ale zase hrozí pořezání. A navíc broušení břitvy chce praxi. Philips je bezproblémový, nehroz, že se s ním pořežu a mohu se holit třeba u snídaně. Takže mohu jen doporučit.
Výhody
Tichý, přenosný, velká plocha holících hlav
Nevýhody
Oproti nové žiletce ne tak hladké holení.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5572/06 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5572/06 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Eda23
06/11/2021
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
S5100/06
Strojek má jednoduché ovládání, dobře oholí a dobře se drží.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5100/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5100/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
holítko
17/09/2021
Česká republika
Výrobek dobrý
dárek, který potěšil , skvělé oholení pro každý den
Výhody
kdekoliv oholit ,bez potřeby energie, pokud je plně nabitý
Nevýhody
žádná
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5130/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5130/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025