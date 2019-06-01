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  • Hladké, rychlé oholení
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  • Hladké, rychlé oholení
  • Hladké, rychlé oholení
  • Hladké, rychlé oholení
  • Hladké, rychlé oholení
  • Hladké, rychlé oholení
  • Hladké, rychlé oholení
  • Hladké, rychlé oholení
  • Hladké, rychlé oholení
  • Hladké, rychlé oholení
  • Hladké, rychlé oholení
  • Hladké, rychlé oholení
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  • Hladké, rychlé oholení
  • Hladké, rychlé oholení
  • Hladké, rychlé oholení
  • Hladké, rychlé oholení
  • Hladké, rychlé oholení
  • Hladké, rychlé oholení
  • Hladké, rychlé oholení
  • Hladké, rychlé oholení
  • Hladké, rychlé oholení
  • Hladké, rychlé oholení

Ukončeno

Shaver series 5000Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

S5080/03

4.6
| (7) Recenze | 86% Doporučuje tento produkt
Hladké, rychlé oholení
Holicí strojek řady 5000 urychlí vaši každodenní rutinu díky systému břitů ComfortCut a plně omyvatelným hlavám.
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Hladké, rychlé oholení

  • Systém břitů ComfortCut

  • Hlavy Flex s otáčením v pěti směrech

Hlavy se otáčejí v 5 směrech pro rychlé a hladké oholení

Hlavy se otáčejí v 5 směrech pro rychlé a hladké oholení

5směrné ohebné hlavy, které se nezávisle pohybují v 5 směrech, zajišťují hladké holení těsně u pokožky, takže se rychle oholíte i na krku a na čelisti.

Zaoblené hrany se hladce pohybují po pokožce pro ochranu při holení

Zaoblené hrany se hladce pohybují po pokožce pro ochranu při holení

Oholte se pohodlně na mokro nebo na sucho. Naše břity ComfortCut s hlavami se zakulaceným profilem hladce klouže po vaší tváři a chrání vaši pokožku před škrábanci a říznutími.

Systém Aquatec zajistí pohodlné suché nebo osvěžující mokré oholení

Systém Aquatec zajistí pohodlné suché nebo osvěžující mokré oholení

Vyberte si způsob holení. S těsněním Aquatec Wet & Dry si můžete vybrat rychlé, ale přesto pohodlné suché holení. Nebo se můžete holit za mokra – s použitím gelu nebo pěny – i ve sprše.

Technické specifikace

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Recenze

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4.6

z 5

7

Recenze

86%

Doporučuje tento produkt

4
3
1

01/06/2019

Polska

Polska

fajny produkt

golarka jest tym czego juz od dawna szukałem, ergonomiczna i funkcjonalna dokładna i szybka... polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5080/03 Golarka elektryczna S5000, golenie na sucho i mokro

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5080/03 Golarka elektryczna S5000, golenie na sucho i mokro

20/10/2020

Україна

Україна

Советую тем у кого раздражение.

После использования бритвы ,наконец то пропало раздражение на лице.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління

04/07/2019

Україна

Україна

Чудова бритва

Купували чоловіку як подарунок до свята святого миколая. З грудня 2018 по сьогоднішній день жодних нарікань, а лише саме задоволення від використання. В нього дуже чутлива шкіра, схильна до подразнень. З використанням цієї бритви забув навіть, що така проблема була. Ну а я задоволена, що поцілунки стали м'якіші))

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 