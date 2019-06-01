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Ukončeno
Systém břitů ComfortCut
Hlavy Flex s otáčením v pěti směrech
5směrné ohebné hlavy, které se nezávisle pohybují v 5 směrech, zajišťují hladké holení těsně u pokožky, takže se rychle oholíte i na krku a na čelisti.
Oholte se pohodlně na mokro nebo na sucho. Naše břity ComfortCut s hlavami se zakulaceným profilem hladce klouže po vaší tváři a chrání vaši pokožku před škrábanci a říznutími.
Vyberte si způsob holení. S těsněním Aquatec Wet & Dry si můžete vybrat rychlé, ale přesto pohodlné suché holení. Nebo se můžete holit za mokra – s použitím gelu nebo pěny – i ve sprše.
4.6
z 5
7
Recenze
86%
Doporučuje tento produkt
sliniak11
01/06/2019
Polska
fajny produkt
golarka jest tym czego juz od dawna szukałem, ergonomiczna i funkcjonalna dokładna i szybka... polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5080/03 Golarka elektryczna S5000, golenie na sucho i mokro
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5080/03 Golarka elektryczna S5000, golenie na sucho i mokro
voron65
20/10/2020
Україна
Советую тем у кого раздражение.
После использования бритвы ,наконец то пропало раздражение на лице.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління
Yanet
04/07/2019
Україна
Чудова бритва
Купували чоловіку як подарунок до свята святого миколая. З грудня 2018 по сьогоднішній день жодних нарікань, а лише саме задоволення від використання. В нього дуже чутлива шкіра, схильна до подразнень. З використанням цієї бритви забув навіть, що така проблема була. Ну а я задоволена, що поцілунки стали м'якіші))
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025