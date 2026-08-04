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Ukončeno
Hlavy 5D Pivot & Flex
Břity PowerCut
Cestovní pouzdro
Nabíjecí stojánek
Holicí strojek Philips Shaver 3000 nabízí 5 směrů otáčení, které pokryjí každý úhel a křivku vašeho obličeje a krku. Tento holicí strojek na vousy zastřihne vous přímo nad pokožkou, čímž docílíte jemného a rovnoměrného oholení.
Holicí strojek Philips poskytne čisté a pohodlné holení. Jeho 27 břitů PowerCut zastřihne každý vous přímo nad pokožkou, takže se vždy oholíte hladce a rovnoměrně.
Holicí strojek pro mokré a suché holení, který se přizpůsobuje vašim preferencím. Oholte se pohodlně na sucho nebo použijte vaši oblíbenou pěnu či gel a užijte si osvěžující mokré oholení.
4.7
z 5
429
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
hausil
04/08/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvělý strojek, co se týká kvality holení a výdrže
Díky použité technologii uložení holících hlav, je holení příjemnější a dokonalejší. Žádný holící strojek nikdy neoholí dokonale, protože mezi nožem a pletí je stále malá mezera. Skvělá výdrž baterie, používá Li-On. Na holící strojek je možné bez problému použít hlavy SH50/50, které jsou, dle mého názoru, lepší než dodávané SH30/50. Škoda, že knoflík spínače není lehce prohloubený, těžko se po hmatu určuje, kde strojek vypnout. Strojek není kompatibilní se staršími nabíjecími kabely. Je dodáván pouze s USB kabelem.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000 Series S3244/12 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení
Date of Use 2026-07-01
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000 Series S3244/12 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení
Date of Use 2026-07-01
Cesta
08/03/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Holící strojek Philips
Dobře holí, dobře se drží, jsem spokojen, dobrá cena.
Výhody
Dobře holí, dobře se drží, dobrá cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení
Beki2866
20/04/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výrobek je skvělý
Výrobek je výborný, díky otočným hlavám oholí všechna místa na tváři. Snadno a rychle se dá vyčistit. Výborné je, že se dá použít na sucho i na mokro. Používá ho 90-ti letý otec a je velmi spokojený.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025