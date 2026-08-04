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  • Hladké oholení, více pohodlí
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  • Hladké oholení, více pohodlí
  • Hladké oholení, více pohodlí
  • Hladké oholení, více pohodlí
  • Hladké oholení, více pohodlí
  • Hladké oholení, více pohodlí
  • Hladké oholení, více pohodlí
  • Hladké oholení, více pohodlí
  • Hladké oholení, více pohodlí
  • Hladké oholení, více pohodlí
  • Hladké oholení, více pohodlí
  • Hladké oholení, více pohodlí
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  • Hladké oholení, více pohodlí
  • Hladké oholení, více pohodlí
  • Hladké oholení, více pohodlí
  • Hladké oholení, více pohodlí
  • Hladké oholení, více pohodlí
  • Hladké oholení, více pohodlí
  • Hladké oholení, více pohodlí
  • Hladké oholení, více pohodlí
  • Hladké oholení, více pohodlí
  • Hladké oholení, více pohodlí

Ukončeno

Shaver series 3000Elektrický strojek, mokré a suché holení, řada 3000

S3232/52

4.7
| (429) Recenze | 94% Doporučuje tento produkt
Hladké oholení, více pohodlí
Holicí strojek Philips řady 3000 vám poskytne pohodlné a hladké oholení. Hlavy 5D Pivot & Flex, systém břitů PowerCut a funkce pro mokré a suché holení poskytují čistý a pohodlný výsledek.
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Hladké oholení, více pohodlí

  • Hlavy 5D Pivot & Flex

  • Břity PowerCut

  • 60 min holení, 1 h nabíjení

Kopíruje křivky své tváře pro pohodlné oholení

Kopíruje křivky své tváře pro pohodlné oholení

Holicí strojek Philips Shaver 3000 nabízí 5 směrů otáčení, které pokryjí každý úhel a křivku vašeho obličeje a krku. Tento holicí strojek na vousy zastřihne vous přímo nad pokožkou, čímž docílíte jemného a rovnoměrného oholení.

Hladce a rovnoměrně klouže po pokožce

Hladce a rovnoměrně klouže po pokožce

Holicí strojek Philips poskytne čisté a pohodlné holení. Jeho 27 břitů PowerCut zastřihne každý vous přímo nad pokožkou, takže se vždy oholíte hladce a rovnoměrně. 

Vyberte si pohodlné suché nebo osvěžující mokré oholení

Vyberte si pohodlné suché nebo osvěžující mokré oholení

Holicí strojek pro mokré a suché holení, který se přizpůsobuje vašim preferencím. Oholte se pohodlně na sucho nebo použijte vaši oblíbenou pěnu či gel a užijte si osvěžující mokré oholení.

Technické specifikace

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Recenze

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4.7

z 5

429

Recenze

94%

Doporučuje tento produkt

04/08/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělý strojek, co se týká kvality holení a výdrže

Díky použité technologii uložení holících hlav, je holení příjemnější a dokonalejší. Žádný holící strojek nikdy neoholí dokonale, protože mezi nožem a pletí je stále malá mezera. Skvělá výdrž baterie, používá Li-On. Na holící strojek je možné bez problému použít hlavy SH50/50, které jsou, dle mého názoru, lepší než dodávané SH30/50. Škoda, že knoflík spínače není lehce prohloubený, těžko se po hmatu určuje, kde strojek vypnout. Strojek není kompatibilní se staršími nabíjecími kabely. Je dodáván pouze s USB kabelem.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000 Series S3244/12 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

Date of Use 2026-07-01

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000 Series S3244/12 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

Date of Use 2026-07-01

08/03/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Holící strojek Philips

Dobře holí, dobře se drží, jsem spokojen, dobrá cena.

Výhody

Dobře holí, dobře se drží, dobrá cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

20/04/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek je skvělý

Výrobek je výborný, díky otočným hlavám oholí všechna místa na tváři. Snadno a rychle se dá vyčistit. Výborné je, že se dá použít na sucho i na mokro. Používá ho 90-ti letý otec a je velmi spokojený.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 